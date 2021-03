Kursziel

Lufthansa-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 6,00 Sell Société Générale Michael Kuhn 18.02.2021 7,50 Market-perform Bernstein Research Daniel Roeska 16.02.2021 4,60 Underperform Credit Suisse Neil Glynn 12.02.2021 5,00 Sell UBS AG Jarrod Castle 09.02.2021 6,50 Sell Berenberg Bank William Fitzalan Howard 08.02.2021 6,10 Underweight Barclays Capital Rishika Savjani 20.01.2021 9,40 Neutral Goldman Sachs Venetia Baden-Powell 13.01.2021 5,00 Underweight Morgan Stanley Carolina Dores 17.12.2020 7,00 Sell Deutsche Bank Jaime Rowbotham 04.12.2020 12,70 Buy Kepler Cheuvreux Ruxandra Haradau-Doser 26.11.2020 9,00 Verkaufen Independent Research Sven Diermeier 18.11.2020 4,60 Underperform Merrill Lynch Muneeba Kayani 11.11.2020 6,50 Verkaufen NORD/LB Wolfgang Donie 06.11.2020 6,00 Verkaufen DZ BANK Dirk Schlamp 05.11.2020



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (03.03.2021/ac/a/d)







Köln (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Luftverkehrskonzerns Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: DLAKF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 12,70 Euro oder 4,60 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Lufthansa-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Deutsche Lufthansa AG wird am 4. März ihre Zahlen zum 4. Quartal 2020 veröffentlichen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Lufthansa-Aktie anbetrifft, kommt eine der höchsten Kursprognosen von Goldman Sachs. Die US-Investmentbank hat die Einstufung für den Titel auf "neutral" mit einem Kursziel von 9,40 Euro belassen. Für europäische Fluggesellschaften sei der Ausblick auf die erste Hälfte 2021 düster, schrieb Analystin Venetia Baden-Powell in einer am 13. Januar vorliegenden Branchenstudie. Mit zunehmenden Impfungen sollten sie sich aber im zweiten Halbjahr erholen.Eine der niedrigsten Kursprognosen für Lufthansa kommt von der Schweizer Großbank UBS, die die Einstufung für die Aktie auf "sell" mit einem Kursziel von 5 Euro belassen hat. Die Reiserestriktionen innerhalb der Europäischen Union hätten einen neuen Höhepunkt erreicht, schrieb Analyst Jarrod Castle in einer am 9. Februar vorliegenden Studie. Vor diesem Hintergrund machten die Kapazitätsplanungen in der Flugbranche für das erste Quartal einen weiterhin optimistischen Eindruck. Bei Fluggesellschaften blieben Empfehlungen von Jarrod Castle ausgewogen verteilt.Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" hat am 25. Februar die Aktie der Deutschen Lufthansa AG unter die Lupe genommen. Die Lufthansa wolle mit einem erneuerten touristischen Angebot aus der Corona-Krise fliegen. Von den Drehkreuzen Frankfurt und München biete man im Sommer 33 neue Urlaubsziele an, habe das Unternehmen am 25. Februar mitgeteilt. Schwerpunkte seien die Kanarischen Inseln, Griechenland sowie die Karibik, die neben anderen Zielen mit der neuen Langstreckengesellschaft "Eurowings Discover" ab Frankfurt angeflogen werde.Von München und Frankfurt sei die Kerngesellschaft Lufthansa auf den Europaflügen aktiv. Dazu komme noch das Angebot der der etablierten Touristiktochter Eurowings von anderen deutschen Flughäfen. Auch die Lufthansa-Airlines Swiss und Austrian hätten am Donnerstag neue Urlaubsziele präsentiert. Allgemein geht die Luftfahrt davon aus, dass die touristische Nachfrage schneller wieder anzieht als die nach Geschäftsreisen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" in einer Aktienanalyse weiter.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Lufthansa-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Lufthansa-Aktie auf einen Blick: