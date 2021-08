Kursziel

Lufthansa-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 7,00 Sell Berenberg Bank Adrian Yanoshik 12.08.2021 - Halten Raiffeisen Bank International A Bernd Maurer 11.08.2021 11,00 Market-perform Bernstein Research Daniel Roeska 09.08.2021 10,00 Halten DZ BANK Dirk Schlamp 09.08.2021 9,20 Verkaufen Independent Research Sven Diermeier 09.08.2021 6,45 Sell UBS AG Jarrod Castle 09.08.2021 8,50 Underweight Barclays Capital Rishika Savjani 06.08.2021 8,50 Sell Deutsche Bank Jaime Rowbotham 06.08.2021 10,00 Halten NORD/LB Wolfgang Donie 05.08.2021



Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

8,911 EUR +3,02% (24.08.2021, 14:32)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

8,894 EUR +3,32% (24.08.2021, 14:17)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 110.065 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 13.589 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (24.08.2021/ac/a/d)







Köln (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Luftverkehrskonzerns Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 11,00 Euro oder 6,45 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Lufthansa-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Deutsche Lufthansa AG hat am 5. August die Zahlen zum 2. Quartal 2021 präsentiert.Wie die Nachrichtenagentur dpa am 5. August berichtete, habe die Lufthansa ihren Verlust dank der schrittweisen Belebung des Reiseverkehrs im 2. Quartal spürbar verringert. Mit 756 Millionen Euro habe das Minus aber immer noch gut halb so hoch gelegen wie kurz nach Beginn der Corona-Pandemie ein Jahr zuvor. Damit habe der Airline-Konzern besser abgeschnitten als von Analysten im Schnitt erwartet. Zudem habe der Vorstand erstmals seit Beginn der Pandemie den Mittelabfluss aus dem Konzern stoppen können. Allerdings habe die Lufthansa auch weitere Staatshilfen in Anspruch genommen: Sie habe weitere 1,5 Milliarden Euro als stille Beteiligung des Bundes gezogen.Für das Gesamtjahr rechne Vorstandschef Carsten Spohr weiterhin damit, dass die Lufthansa ihren bereinigten Verlust vor Zinsen und Steuern (bereinigtes EBIT) im Vergleich zum Vorjahr verringern könne. Im 3. Quartal solle das Flugangebot auf etwa 50 Prozent des Vorkrisen-Niveaus steigen. Im Gesamtjahr dürfte die angebotene Kapazität weiterhin nur etwa 40 Prozent des Vor-Corona-Jahrs 2019 erreichen, so die dpa-AFX weiter.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Lufthansa-Aktie anbetrifft, kommt eine der höchsten Kursprognosen u.a. von der NORD/LB, wo die Einstufung nach Zahlen zum 2. Quartal auf "halten" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen wurde. Noch seien die Verluste hoch, schrieb Analyst Wolfgang Donie in einer am 5. August vorliegenden Studie. Gleichzeitig mache aber die beginnende Erholung Mut, deren Ausweitung Bedingung zur Zielerreichung sei. Sehr wichtig die Fluggesellschaft wäre die Öffnung der US-amerikanischen Grenzen für EU-Bürger, die eine deutliche Nachfrage generieren dürfte. Dies sollte auch eine wichtige Voraussetzung für die Kapitalerhöhung sein. Air France-KLM durch die zu erwartenden Kapitalerhöhungen belastet werden.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Lufthansa-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Lufthansa-Aktie auf einen Blick: