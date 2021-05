Kursziel

Lufthansa-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 10,50 Halten DZ BANK Dirk Schlamp 06.05.2021 9,90 Verkaufen Independent Research Sven Diermeier 03.05.2021 4,47 Underperform Credit Suisse Neil Glynn 01.05.2021 7,00 Underweight Barclays Capital Rishika Savjani 30.04.2021 7,00 Sell Berenberg Bank Adrian Yanoshik 30.04.2021 11,00 Market-perform Bernstein Research Daniel Roeska 30.04.2021 8,50 Sell Deutsche Bank Jaime Rowbotham 30.04.2021 9,40 Neutral Goldman Sachs Patrick Creuset 29.04.2021 10,00 Halten NORD/LB Wolfgang Donie 29.04.2021 5,45 Sell UBS AG Jarrod Castle 29.04.2021 - Verkaufen Raiffeisen Bank International Bernd Maurer 29.04.2021

Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 110.065 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 13.589 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (13.05.2021/ac/a/d)







Kölng (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Luftverkehrskonzerns Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 11,00 Euro oder 4,47 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Lufthansa-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Deutsche Lufthansa AG hat am 29. April die Zahlen zum ersten Quartal 2021 bekannt gegeben. Wie die Nachrichtenagentur dpa am 29. April berichtete, habe der vom Staat gerettete Lufthansa-Konzern auch im ersten Quartal dieses Jahres wegen der Corona-Flaute tiefrote Zahlen eingeflogen. Bei einem Umsatz von 2,56 Milliarden Euro (minus 60 Prozent) sei unter dem Strich ein halbierter Verlust von 1,05 Milliarden Euro geblieben. Den Verlust im Tagesgeschäft (bereinigtes EBIT) habe das Unternehmen von 1,2 auf 1,1 Milliarden Euro reduzieren können und damit besser abgeschnitten als von Analysten im Schnitt erwartet.Allerdings ziehe sich die Erholung des Flugverkehrs in der Krise weiter hin. Konzernchef Carsten Spohr rechne zwar weiterhin mit einer scharf ansteigenden Nachfrage ab dem Sommer. Dennoch traue sich Lufthansa für das Gesamtjahr nur noch eine Verkehrsleistung von 40 Prozent zu. Die Prognose von bis zu 50 Prozent wurde gekappt, so die dpa-AFX weiter.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Lufthansa-Aktie anbetrifft, kommt eine der höchsten Kursprognosen von der DZ BANK, die die Einstufung für den Titel bei einem fairen Aktienwert von 10,50 Euro auf "halten" belassen hat. Analyst Dirk Schlamp hält laut einer am 6. Mai vorliegenden Studie eine Kapitalerhöhung noch in diesem Jahr für möglich. Die Voraussetzungen dafür habe die Fluggesellschaft geschaffen. Primäres Ziel werde es sein, die Staatshilfen so schnell wie möglich zurückzuzahlen.Die schweizerische Bank Credit Suisse hat wiederum das Kursziel für Lufthansa nach Quartalszahlen von 4,60 auf 4,47 Euro gesenkt und die Einstufung auf "underperform" belassen. In Reaktion auf die Kennziffern der Fluggesellschaft habe er seine Ergebnisprognose (EBIT) für das Gesamtjahr 2021 reduziert, schrieb Analyst Neil Glynn in einer am 1. Mai vorliegenden Studie.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Lufthansa-Aktie auf einen Blick: