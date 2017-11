Tradegate-Aktienkurs Nike-Aktie:

49,89 Euro -0,44% (28.11.2017, 17:54)



NYSE-Euronext-Aktienkurs Nike-Aktie:

59,28 USD -0,59% (28.11.2017, 17:55)



ISIN Nike-Aktie:

US6541061031



WKN Nike-Aktie:

866993



Ticker-Symbol Nike-Aktie Deutschland:

NKE



NYSE-Euronext Ticker-Symbol Nike-Aktie:

NKE



Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Euronext-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires.

(28.11.2017/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





London (www.aktiencheck.de) - Nike-Aktienanalyse von Analyst Erwan Rambourg von der HSBC:Im Rahmen einer aktuellen Aktienanalyse empfiehlt Analyst Erwan Rambourg von der HSBC die Aktien des Sportartikelherstellers Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Euronext-Symbol: NKE) nur noch zu halten.Die HSBC-Analysten kürzen ihre kurzfristigen Ergebnisschätzungen um dem schwächeren Wachstum von Nike Inc. in den USA Rechnung zu tragen. Die Visibilität sei relativ geringAngesichts der zuletzt positiven Entwicklung des Aktienkurses und der Sell-side-Positionierung stelle sich die Frage, wer die Nike-Aktie denn noch zusätzlich kaufen solle, so der Analyst Erwan Rambourg.Die Aktienanalysten der HSBC stufen in ihrer Nike-Aktienanalyse den Titel von "buy" auf "hold" zurück, bestätigen aber das Kursziel von 62,00 USD.XETRA-Aktienkurs Nike-Aktie:49,66 Euro -0,76% (28.11.2017, 17:35)