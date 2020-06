Börsenplätze Luckin Coffee-Aktie:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Luckin Coffee-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Kaffeehauskette Luckin Coffee (ISIN: US54951L1098, WKN: A2PJ6S, Ticker-Symbol: LC0A, NASDAQ-Symbol: LK) unter die Lupe.Der nächste Abgang bei Chinas einstigem Starbucks-Herausforderer: Aufgrund des Skandals um gefälschte Bilanzen hätten bereits mehrere mutmaßliche Verantwortliche ihre Posten bei Luckin Coffee räumen müssen, darunter auch Mitglieder der Führungsebene. Nun gebe ein Mitglied aus dem Untersuchungsausschuss seinen Posten auf.Nach weniger als drei Monaten trete Tianruo Pu aus persönlichen Gründen zurück, habe Luckin Coffee am Freitag berichtet. Pu sei Teil des dreiköpfigen Untersuchungsausschusses gewesen, der im Unternehmen die Aufräumarbeiten nach dem Bilanzbetrug beaufsichtige. Luckin Coffee sei auf der Suche nach einem neuen, unabhängigen Mitglied für das Team. Die Untersuchung laufe weiter.Das "Wall Street Journal" habe inzwischen berichtet, dass der ehemalige Luckin-Coffee-Chairman Lu Zhengyao, wohl zu den Drahtziehern des Betrugs gehört habe. Lu habe auch einen wesentlichen Teil der Luckin Coffee-Aktien besessen. Dem Bericht zufolge habe er mit anderen Personen Verkäufe über eigens dafür gegründete Firmen fingiert. Darüber hinaus seien offenbar über eine fiktive Luckin-Coffee-Angestellte zig Millionen Dollar an Kosten für Rohstoffe und Personal in Rechnung gestellt worden. Gelder seien in diesem System anscheinend mehrfach verschoben worden, um so Umsätze und Ausgaben aufzublasen. Der Betrug solle bereits kurz vor dem Börsengang begonnen haben.Eine seriöse Einschätzung zur Substanz des Unternehmens und der weiteren Perspektiven sei derzeit nicht möglich. Die Luckin Coffee-Aktie sei dementsprechend kein Kauf, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.06.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link