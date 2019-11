NASDAQ-Aktienkurs Luckin Coffee-Aktie:

31,47 USD -1,96% (27.11.2019, 22:00)



ISIN Luckin Coffee-Aktie:

US54951L1098



WKN Luckin Coffee-Aktie:

A2PJ6S



Ticker-Symbol Luckin Coffee-Aktie:

LC0A



NASDAQ Ticker-Symbol Luckin Coffee-Aktie:

LK



Kurzprofil Luckin Coffee:



Luckin Coffee Inc. (ISIN: US54951L1098, WKN: A2PJ6S, Ticker-Symbol: LC0A, NASDAQ-Symbol: LK) ist ein Unternehmen aus der Branche Nahrung/ Restaurant aus China, das im Oktober 2017 in Beijing gegründet wurde. Unternehmen aus der Peer Group von Luckin Coffee ist Starbucks Corp. (28.11.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Luckin Coffee-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Beinahe unbemerkt von den Anlegern hierzulande ist bereits im Mai die chinesische Kaffeehauskette Luckin Coffee (ISIN: US54951L1098, WKN: A2PJ6S, Ticker-Symbol: LC0A, NASDAQ-Symbol: LK) in den USA an die Börse gegangen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Obwohl die Emission inmitten des eskalierenden Handelsstreits zwischen den USA und China stattgefunden habe, sei die Nachfrage nach den Aktien riesig gewesen. Der Starbucks-Rivale habe den Ausgabepreis mit 17 Dollar je Papier am oberen Ende der Preisspanne festgesetzt und mit 33 Mio. Stück mehr Aktien los geschlagen als geplant. Insgesamt habe Luckin Coffee somit 561 Mio. Dollar eingenommen und sei damit bis zu diesem Zeitpunkt der bislang größte Börsengang eines chinesischen Unternehmens in den USA in diesem Jahr gewesen. Der Börsenwert habe auf Basis des Ausgabepreises etwa 4,2 Mrd. Dollar betragen.Luckin Coffee sei erst 2017 gegründet worden. Am Ende des ersten Handelstages habe ein Plus von rund 20 Prozent an der Kurstafel angeschrieben gestanden. In den Wochen danach sei es sogar bis auf 27 Dollar nach oben gegangen. Für den jüngsten Schub auf ein Allzeithoch hätten die Quartalszahlen gesorgt, die eine Umsatzversechsfachung und einen überraschend niedrigen Verlust zu Tage befördert hätten. Luckin habe einen Umsatz von 219 Mio. Dollar und einen Verlust von 0,32 Dollar je Aktie verbucht. Analysten hätten mit einem Minus von 0,38 Dollar gerechnet. Das Unternehmen sei noch nicht profitabel, wachse aber rasant und wolle noch in diesem Jahr Starbucks als größte Kaffeehauskette in China überholen. Zuletzt war Luckin mit 3.680 Filialen Starbucks schon dicht auf den Fersen (4.235 Filialen), so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 47/2019)Börsenplätze Luckin Coffee-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Luckin Coffee-Aktie:28,60 EUR -0,69% (28.11.2019, 10:49)