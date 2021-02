Börsenplätze Luckin Coffee-Aktie:



Börse Stuttgart-Aktienkurs Luckin Coffee-Aktie:

5,86 EUR -45,49% (05.02.2021, 15:25)



ISIN Luckin Coffee-Aktie:

US54951L1098



WKN Luckin Coffee-Aktie:

A2PJ6S



Ticker-Symbol Deutschland Luckin Coffee-Aktie:

LC0A



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol Luckin Coffee-Aktie:

LKNCY



Kurzprofil Luckin Coffee Inc.:



Luckin Coffee Inc. (ISIN: US54951L1098, WKN: A2PJ6S, Ticker-Symbol Deutschland: LC0A, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: LKNCY) ist ein Unternehmen aus der Branche Nahrung/Restaurant aus China, das im Oktober 2017 in Beijing gegründet wurde. Unternehmen aus der Peer Group von Luckin Coffee ist Starbucks Corp. (05.02.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Luckin Coffee-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Kaffeehauskette Luckin Coffee Inc. (ISIN: US54951L1098, WKN: A2PJ6S, Ticker-Symbol Deutschland: LC0A, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: LKNCY) unter die Lupe.Der Kurs der Luckin-Coffee-Aktie breche heute zeitweise um mehr als 50 Prozent ein. Der einstige Starbucks-Herausforderer aus China sei im vergangenen Sommer für weniger als 2 Euro je Anteil gehandelt worden. Zuletzt hätten Spekulanten den Kurs wieder über 10 Euro getrieben. Ein gewagtes Spiel, wie sich jetzt deutlich zeige.Luckin Coffee habe heute verkündet, dass die vorläufigen Insolvenzverwalter nach Chapter 15 in den USA Insolvenz beantragt hätten. Damit solle unter anderem die Anerkennung des vorläufigen Insolvenzverfahrens auf den Kaimaninseln ermöglicht werden. Das Tagesgeschäft sei nicht betroffen, habe das Unternehmen mitgeteilt. Luckin komme seinen Zahlungsverpflichtungen nach.Luckin wolle sich so womöglich vorläufig vor den Klagen geschädigter Anleger schützen. Der Kurs der Aktie sei vergangenes Jahr massiv eingebrochen, nachdem ein Betrug im Umfang von mehreren Hundert Millionen Dollar aufgeflogen gewesen sei."Der Aktionär" rät daher weiterhin: Finger weg von diesem Zockertitel, so Lars Friedrich. (Analyse vom 05.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link