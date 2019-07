Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Luckin Coffee.



Kurzprofil Luckin Coffee:



Luckin Coffee Inc. (ISIN: US54951L1098, WKN: A2PJ6S, Ticker-Symbol: LC0A, NASDAQ-Symbol: LK) ist ein Unternehmen aus der Branche Nahrung/ Restaurant aus China, das im Oktober 2017 in Beijing gegründet wurde. Unternehmen aus der Peer Group von Luckin Coffee ist Starbucks Corp. (30.07.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Luckin Coffee-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Luckin Coffee Inc. (ISIN: US54951L1098, WKN: A2PJ6S, Ticker-Symbol: LC0A, NASDAQ-Symbol: LK) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Chinas zweitgrößte Kaffeekette trete bei der Expansion das Gaspedal voll durch. Dem Siegeszug in der Volksrepublik solle jetzt der Sprung nach Indien und den Nahen Osten folgen. Die Strategie könnte aufgehen, berge aber Risiken.Die Aktie von Luckin Coffee habe ihre Aufwärtsbewegung am Montag an der Wall Street fortgesetzt und sei im Tagesverlauf bis auf 27,12 Dollar gestiegen - Rekordhoch! Zum Handelsende habe das Papier bei 26,58 Dollar notiert, ein Plus von 6,7 Prozent gegenüber dem Kurs vom Freitag. Per Schlusskurs sei Luckin Coffee an der Börse mit 6,25 Milliarden Dollar bewertet worden - nicht schlecht für ein Unternehmen, das erst 2017 gegründet worden sei.Luckin Coffee habe den Heimatmarkt im Sturm erobert. Für den Ausbau seines Filialnetzes von einer Versuchsfiliale auf mehr als 2.300 Niederlassungen habe das Unternehmen kaum mehr als zwölf Monate benötigt. Jetzt wolle das Management seine Erfolgsstrategie - kleine No-frills-Läden mit wenigen Sitzplätzen, überschaubarem Angebot und voll-digitalisierter Bestellabwicklung (per App) - ins Ausland exportieren.Geplant sei der Einstieg in den Nahen Osten und Indien. Dass vor allem Indien eher nicht für seine Kaffee-Tradition bekannt sei, feche Luckin Coffee nicht an. In China sei das Heißgetränk schließlich ebenfalls kaum mehr als ein Nischenprodukt. Allerdings wachse die Nachfrage nach Kaffeeprodukten kräftig.Neue Untersuchungen von Allegra World Coffee Portal würden darauf hindeuten, dass der Markt für Markenkaffee im Nahen Osten im Jahr 2018 die Marke von 9.000 Verkaufsstellen übersprungen habe. Basierend auf zahlreichen Interviews und Umfragen mit Branchenexperten habe die Londoner Forschungsgruppe gesagt, dass für die nächsten fünf Jahre ein signifikantes Umsatzwachstum prognostiziert werde, da "westliche Cafékonzepte immer beliebter werden und die Premiumisierung an Dynamik gewinnt".Martin Weiß von "Der Aktionär" hält Luckin Coffee für eine spannende Wachstumsstory, allerdings sollten Anleger zumindest zwei Punkte beachten: 1) die Aktie ist mit KUV 8,1 (Starbucks: 5,1) auf Basis der für 2019 erwarteten Umsätze üppig bewertet und 2) verliert die Firma aufgrund der hohen Investitionskosten viel Geld. Daran dürfte sich zumindest in den kommenden beiden Jahren kaum etwas ändern. (Analyse vom 30.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link