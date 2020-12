Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Luckin Coffee Inc.:



Luckin Coffee Inc. (ISIN: US54951L1098, WKN: A2PJ6S, Ticker-Symbol Deutschland: LC0A, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: LKNCY) ist ein Unternehmen aus der Branche Nahrung/Restaurant aus China, das im Oktober 2017 in Beijing gegründet wurde.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Luckin Coffee-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Kaffeehauskette Luckin Coffee Inc. (ISIN: US54951L1098, WKN: A2PJ6S, Ticker-Symbol Deutschland: LC0A, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: LKNCY) unter die Lupe.Um Luckin Coffee sei es zuletzt ruhig geworden. Nun der Doppelschlag nach wochenlanger Funkstille: Seit gestern stehe die Strafe der US-Börsenaufsicht für den Umsatzbetrug in Höhe von Hunderten Millionen Dollar und den daraus entstandenen Schaden für Anleger fest. "Der Aktionär" fasse die Lage zusammen.Umsatz übertrieben, Verlust untertrieben - deswegen werde Luckin Coffee 180 Millionen Dollar Strafe zahlen. Diese könnte mit möglichen Entschädigungszahlungen an Anleger verrechnet werden. Entsprechenden Zahlungen müssten die chinesischen Behörden gegebenenfalls noch zustimmen. Die Einigung mit der SEC ermögliche dem Unternehmen, damit fortzufahren, seine Geschäftsstrategie umzusetzen, habe Luckin Coffee-Chef, Jinyi Guo, gesagt.Luckin Coffee solle während des Betrugs seine Umsätze grob geschätzt um bis zu 40 Prozent aufgeblasen haben. Der Börsenaufsicht zufolge seien zudem mehr als 864 Millionen Dollar Schulden angehäuft worden.Im außerbörslichen Handel in den USA und an der Börse Stuttgart würden Luckin-Anteile heute zeitweise mit mehr als 45 Prozent Aufschlag gehandelt. Bei einem Kurs von etwas mehr als 5 Dollar sei noch nicht mal die Unterkante der Kurslücke, die nach der Aufdeckung des Betrugs gerissen worden sei, erreicht. Diese Marke liege bei 10,58 Dollar.Was die Umsetzung der von Jinyi Guo erwähnten Geschäftsstrategie betreffe: Ziel des Unternehmens werde es wohl sein, sich vom Skandal und dem Einbruch des Geschäfts während der Coronakrise in China zu erholen. Luckin werde sicherlich nicht mehr rasant expandieren, sondern versuchen, profitabel zu werden. Was Luckin Coffee wirklich wert sei, lasse sich derzeit nicht objektiv beurteilen."Der Aktionär" rät daher: Finger weg von diesem Zockertitel, so Lars Friedrich von "Der Aktionär" zur Luckin Coffee-Aktie (Analyse vom 17.12.2020)