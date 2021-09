Tradegate-Aktienkurs Lucid Motors-Aktie:

15,30 Euro -9,47% (01.09.2021, 16:37)



Nasdaq-Aktienkurs Lucid Motors-Aktie:

18,025 USD -9,69% (01.09.2021, 16:22)



ISIN Lucid Motors-Aktie:

US5494981039



WKN Lucid Motors-Aktie:

A3CVXG



Ticker-Symbol Lucid Motors-Aktie Deutschland:

LCID



Ticker-Symbol Lucid Motors-Aktie Nasdaq:

LCID



Kurzprofil Lucid Motors:



Lucid Motors (ISIN: US5494981039, WKN: A3CVXG, Ticker-Symbol: LCID, Nasdaq-Symbol: LCID) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Elektro-Pkw mit Sitz in Newark. Das Unternehmen ist seit 2007 tätig. (01.09.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lucid Motors-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Lucid Motors (ISIN: US5494981039, WKN: A3CVXG, Ticker-Symbol: LCID, Nasdaq-Symbol: LCID) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Lucid Motors sei wohl die am meisten gehypte SPAC-Fusion aller Zeiten gewesen. Die Aktien von Churchill Capital IV (CCIV) (ISIN: US1714391026, WKN: A2QAMY, Ticker-Symbol: CH20, NYSE-Ticker-Symbol: CCIV) seien allein aufgrund von Gerüchten über die Fusion mit Lucid Motors auf bis zu 65 Dollar gestiegen. Die Anleger seien sich auf die CCIV-Papiere in der Hoffnung gestürzt, die nächste Tesla frühzeitig zu erwischen. Nun rausche die Aktie in die Tiefe.Der Rückgang der Lucid-Aktie am heutigen Mittwoch dürfte auf Spekulationen zurückzuführen sein, dass einige der PIPE-Investoren ihr Geld abziehen würden. Die Lock-in-Periode für PIPE-Investoren ende am 1. September. Des Öfteren sei es bereits bei anderen Deals zu einem erheblichen Verkaufsdruck gekommen, sobald die Lock-up-Periode auslaufe.Zur Erklärung: Bei einem Private Investment in Public Equity Deal - kurz PIPE-Deal - könnten große Privatinvestoren Unternehmensanteile unter dem aktuellen Publikumspreis kaufen. Dafür unterliege der Kauf meist einer Sperrfrist - der Lock-up-Periode - um zu verhindern, dass Investoren kurz nach dem Deal ihre Anteile direkt verkaufen würden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Lucid Motors-Aktie: