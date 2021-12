Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Lucid Group Inc.:



Lucid Group Inc. (ISIN: US5494981039, WKN: A3CVXG, Ticker-Symbol: CH2A, NASDAQ-Symbol: LCID) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Elektro-Pkw mit Sitz in Newark. Das Unternehmen ist seit 2007 tätig. (17.12.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lucid Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Lucid Group Inc. (ISIN: US5494981039, WKN: A3CVXG, Ticker-Symbol: CH2A, NASDAQ-Symbol: LCID) unter die Lupe.Der von einem ehemaligen Tesla-Ingenieur gegründete US-Elektroauto-Hersteller Lucid Motors wolle einmal so groß wie Tesla werden. Ende Oktober sei mit der Auslieferung der ersten Edel-Fahrzeuge begonnen worden. Die Limousinen würden pro Stück derzeit noch über 160.000 Dollar kosten. Doch Lucid-CEO Peter Rawlinson wolle die Fahrzeuge bald für alle erschwinglich machen.Der Chef von Lucid Motors träume weiterhin von einem Elektroauto für 25.000 Dollar. Das könne mit kleineren, aber hocheffizienten Batterien in etwa drei bis vier Jahren erreicht werden, schreibe ecomento.de. Allerdings sollten derart günstige E-Autos nicht unter der Marke Lucid fahren.Dennoch: Peter Rawlinson möchte bei Lucid "keine Autos für reiche Leute bauen", habe er in einem Interview mit dem Nachrichtenportal Axios betont. "Mein Fokus ist es, den Betrag bis Ende nächsten Jahres von 169.000 Dollar auf unter 70.000 Dollar zu senken." Damit starte Lucid einen Angriff auf den großen Rivalen Tesla, der mittlerweile auch günstige E-Fahrzeuge anbiete. Und: Nach dem Lucid "Air" mit besonders Reichweiten-starken Batterien solle bereits 2023 das Edel-SUV "Gravity" auf den Markt kommen.Mit den Q3-Zahlen Ende November habe Lucid verkündet, man habe bereits genügend Kundenreservierungen erhalten, um die Verkaufsschätzungen der Wall-Street-Analysten (20.000 Fahrzeuge) für 2022 zu erfüllen. In fünf Jahren sollten es dann gut 250.000 Einheiten sein.Lucid sei neben 16 weiteren aussichtsreichen Start-ups aus dem Bereich der Elektromobilität auch im E-Mobilität Newcomer Index enthalten. Lucid Motors sei darin aktuell mit gut 19 Prozent am höchsten gewichtet.Elektromobilität sei einer der Mega-Trends in den kommenden Jahren und Jahrzehnten - mit Top-Chancen für die einzelnen Player. Wer das Risiko von heftigen Kursschwankungen auf mehrere Aktien verteilen möchte, könne zum E-Mobilität Newcomer Index greifen. Mit einem Index-Tracker-Zertifikat - zum Beispiel WKN MA4V6W - können Anleger profitieren, so Martin Mrowka. (Analyse vom 17.12.2021)