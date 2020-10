Börsenplätze Loop Industries-Aktie:



Kurzprofil Loop Industries Inc.:



Loop Industries Inc. (ISIN: US5435181046, WKN: A2DX71, Ticker-Symbol: 3L9) ist ein in Kanada ansässiges Technologieunternehmen, das sich auf die Kunststoffproduktion spezialisiert hat. Durch seine patentierte Technologie produziert das Unternehmen Polyethylenterephthalat (PET)/Polyester-Kunststoff aus fossilen Brennstoffen, indem es Abfälle aus PET-Kunststoff und Polyesterfasern (Wasserflaschen, Soda-Flaschen, Verbraucherverpackungen, Teppiche, Polyestertextilien und Industrieabfälle) zu seinen Grundbausteinen depolymerisiert. Die Technologie des Unternehmens ermöglicht es, PET-Kunststoffabfälle in PET-Verpackungen für Konsumgüterunternehmen zu recyceln. Es richtet sich speziell an PET/Polyester-Kunststoffe und ermöglicht die Entfernung aller Verunreinigungen wie Farben/Farben, Etiketten und aller organischen und anorganischen Abfälle. (13.10.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Loop Industries-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Loop Industries Inc. (ISIN: US5435181046, WKN: A2DX71, Ticker-Symbol: 3L9) unter die Lupe.Der Shortseller Hindenburg Research sei bekannt für die publizierten Betrugsvorwürfe rund um das Start-up Nikola. Nun stürze sich der Leerverkäufer auf ein neues Unternehmen: Loop Industries. Erneut würden die Vorwürfe gegenüber der Recycling-Gesellschaft schwer wiegen.Loop Industries habe noch nie Umsätze generiert, bezeichne sich selbst jedoch als Technologie-Innovator mit einer "bewährten" Lösung, die "die nachhaltige Kunststoff-Revolution anführt", so Hindenburg Research. Das Research in Bezug auf das Unternehmen deute darauf hin, dass Loop ein Blendwerk sei, für das es keine brauchbare Technologie gebe.Die neuen Vorwürfe von Hindenburg Research würden Anleger aus der Loop Industries-Aktie treiben. Zur Stunde knicke der Titel satte 30 Prozent ein.Anleger sollten die Finger von der Loop Industries-Aktie lassen, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link