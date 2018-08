SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Lonza-Aktie:

CHF 315,90 +0,10% (28.08.2018, 10:09)



ISIN Lonza-Aktie:

CH0013841017



WKN Lonza-Aktie:

928619



Ticker-Symbol Lonza-Aktie:

LO3



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Lonza-Aktie:

LONN



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Lonza-Aktie:

LZAGF



Kurzprofil Lonza Group Ltd.:



Lonza (ISIN: CH0013841017, WKN: 928619, Ticker-Symbol: LO3, SIX Swiss Ex: LONN, Nasdaq OTC-Symbol: LZAGF) gehört zu den weltweit führenden Produzenten von pharmazeutischen Wirkstoffen sowohl im chemischen wie auch biotechnologischen Bereich. Zum weiteren Angebot gehören Zwischenprodukte für den Nahrungs- und Agrarbereich. Als Zulieferer versorgt die Gruppe die Pharma-, Gesundheits- und Life Science-Industrie und ist in den Bereichen Wasseraufbereitung, Körperpflege, Gesundheit, Hygiene, industrielle Konservierung, Materialschutz sowie Holzbehandlung aktiv. Das Portfolio umfasst dabei Moleküle, Peptide, Aminosäuren sowie Nischenerzeugnisse von Bioprodukten, die eine wichtige Rolle in der Entwicklung neuartiger Arzneimittel und Gesundheitsprodukte spielen.



Des Weiteren bietet Lonza innovative, chemische und damit zusammenhängende Lösungen im Bereich mikrobielle Kontrolle an. Diese Lösungen dienen der Zerstörung beziehungsweise Wachstumshemmung von schädlichen Mikroorganismen. Weitere Tätigkeitsfelder bestehen in der zellbasierten Forschung, Endotoxin-Erkennung und Zelltherapie. Das Unternehmen verfügt weltweit über 45 zentrale Produktions- und Forschung-Standorte. (28.08.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Lonza-Aktienanalyse von Aktienanalystin Carla Bänziger von Vontobel Research:Carla Bänziger, Aktienanalystin von Vontobel Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Lonza-Aktie (ISIN: CH0013841017, WKN: 928619, Ticker-Symbol: LO3, SIX Swiss Ex: LONN, Nasdaq OTC-Symbol: LZAGF).Die Analystin habe ihre Prognose angepasst, um Lonzas detailliertere Angaben zum Segment Specialty Ingredients zu berücksichtigen. Aufgrund der starken Halbjahreszahlen habe sie zudem ihre Umsatz- und Gewinnprognosen für sämtliche Divisionen erhöht. Für 2018-21 erhöhe sich ihre EPS-Prognose somit um 3%, 16%, 26% bzw. 20%.Aus Sicht der Analystin sei die aktuelle Bewertung als fair zu bezeichnen. Ihr DCF-basierter Fair Value betrage CHF 325 je Aktie. Die zugrunde liegende EBIT-Spitzenmarge liege bei 22,2%, bzw. 20,0% in der Endphase. Die finale Wachstumsrate schätze sie auf 2,8%.Carla Bänziger, Aktienanalystin von Vontobel Research, bestätigt ihr "hold"-Rating für die Lonza-Aktie. Das Kursziel sei von CHF 255 auf CHF 325 erhöht worden. (Analyse vom 28.08.2018)Börsenplätze Lonza-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Lonza-Aktie:275,80 EUR -0,11% (28.08.2018, 09:05)