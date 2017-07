Erotik-Unternehmen an der Börse

Investition in ein eigenes Erotik-Unternehmen

Wem die Investition in "Erotik-Aktien" zu unsicher oder gar zu brav erscheint, kann natürlich auch direkt an der Basis dieses sehr breit gefächerten Markts mitmischen. Laut dem Statistischen Bundesamt lag 2016 der Umsatz im Prostitutions-Gewerbe in Deutschland bei schätzungsweise 14,539 Milliarden Euro. Einen Fuß in das älteste Gewerbe der Welt zu bekommen, ist allerdings nichts für schwache Nerven. Vieles spielt sich hier nach wie vor im Verborgenen und jenseits der Legalität ab. Dazu kommen nicht unerhebliche Investitionen, bevor es an das eigentliche Geldverdienen geht. Ein weitaus stilvollerer und unkomplizierter Einstig sind gehobene Hostessen-Dienste. Hier liegen immerhin um die 3,65 Milliarden Euro (Jahresumsatz 2016) begraben. Als Betreiber einer Escort Agentur agiert man vornehmlich als Vermittler freischaffender Hostessen. Eine eigene Website fungiert als Plattform, auf der sich Member und Kunden ein Modell aussuchen. Dieses tritt dem Bertreiber der Agentur einen Teil des Honorars als Vermittlungsgebühr ab. Ein weiterer Vorteil eines Online-Begleitservices ist die Tatsache, dass man als Unternehmer nur recht selten in der Öffentlichkeit agieren muss. Dass aber auch diese Geschäftsform innerhalb der Erotikbrache mit viel Arbeit, Zeit und Kosten einhergeht, versteht sich von selbst.



Sexzubehör im Online-Versand - Der Markt boomt!

Auch wenn der ehemalige Gigant aller Sexzubehör-Versandhäuser "Beate Uhse" sich nur mühsam von den drastisch eingeknickten Umsatzzahlen erholt, verzeichnet dieses Marktsegment einen beachtlichen und anhaltenden Aufwärtstrend. Ein Paradebeispiel ist zum Beispiel der Erotik-Onlineversand Eis.de. Seit der Eröffnung 2006 hat es das Unternehmen laut eigenen Angaben geschafft, mit über 6,5 Millionen verkauften Artikel die Marktherrschaft in Deutschland zu übernehmen. Das jüngste Erfolgsunternehmen in diesem Bereich kommt aus Berlin: Seit ein paar Jahren mischt der Online-Versand "Amorelie" kräftig mit. Wie genau die Umsatzzahlen dieser Unternehmen lauten, lässt sich nur erahnen. Laut einem Artikel im Handelsblatt konnte Amorelie zwischen 2013 und 2014 ihre Umsatzzahlen verzehnfachen!



Investitions-Chancen in den neusten Erotik-Trend

In diesem Sinne eröffnet sich eine Investitions-Form, die sich an diesem signifikanten Aufwärtstrend in der Erotik-Brache richtet: Start-Ups! Derzeit stark im Kommen sind zum Beispiel Vibratoren, die über W-Lan miteinander verbunden sind. Die Idee des englischen Start-Ups "Mystery Vibe" wird laut Lea-Sophie Cramer - Gründerin von Amorelie - ganz bestimmt zum Bestseller. Wer sich ein wenig näher mit dieser Entwicklung auseinandersetzt, stellt schnell fest, dass diese Idee schon jetzt viele Blüten treibt. Mit der VR-Software eines spanischen IT-Unternehmen können zum Beispiel interaktive Sextoys des Start-Up "Lovense" gesteuert werden. Den jungen Unternehmen fehlt es demnach meist nicht an Kreativität und Ideenreichtum, aber dafür an dem nötigen Kleingeld. Welche Start-Ups Unterstützung benötigen, welche Ideen diese verwirklichen möchten und ob sich die Investition auch tatsächlich lohnt, kann über Websites wie "Companisto" in Erfahrung gebracht werden. Zudem finden sich viele innovative Ideen auf Portalen wie "für-Gründer.de". Dass die Erotik für viele Start-Ups ein Quell guter Geschäftsideen ist, beweist nicht zuletzt ein Artikel auf der Seite. (12.07.2017/ac/a/m)









