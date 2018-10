Tradegate-Aktienkurs Logitech-Aktie:

SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Logitech-Aktie:

ISIN Logitech-Aktie:

WKN Logitech-Aktie:

Ticker-Symbol Logitech-Aktie:

SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Logitech-Aktie:

NASDAQ Ticker-Symbol Logitech-Aktie:

Kurzprofil Logitech:



Logitech (ISIN: CH0025751329, WKN: A0J3YT, Ticker-Symbol: LTEC, SIX Swiss Ex: LOGN, NASDAQ-Symbol: LOGI) ist ein Schweizer Computerzubehör-Hersteller. Die Produkte von Logitech Unternehmens umfassen Mäuse, Tastaturen, Webcams und PC-Headsets, Fernbedienungen sowie anderes PC- und Gaming-Zubehör. Logitech-Produkte sind in fast allen Ländern der Welt erhältlich. Bei den Peripheriegeräten (teils mit Kabel, teils ohne) liegt die Betonung im Wesentlichen in den Segmenten PC-Navigation, Gaming, Internetkommunikation sowie Steuerung für digitale Musik- und Heimunterhaltungsanlagen. (23.10.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Logitech-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michael Foeth von Vontobel Research:Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Computerzubehör-Herstellers Logitech (ISIN: CH0025751329, WKN: A0J3YT, Ticker-Symbol: LTEC, SIX Swiss Ex: LOGN, NASDAQ-Symbol: LOGI).Logitech habe unerwartet gute Q2/2019-Ergebnisse vorlegen können: So sei der Umsatz in konst. Währung um 10% (ausgew.: 9%) gestiegen und habe so im Vergleich zu VontE und Kons. bei +2% bzw. -1% gelegen. Der Nicht-GAAP-Betriebsgewinn habe USD 85 Mio. betragen und die Analysten- wie die Konsensprognose um 11% bzw. 7% übertroffen. Der Reingewinn habe 20% über den Analysten-Erwartungen gelegen.Die wichtigsten Wachstumstreiber seien erneut Gaming (+43% in konst. W.) und Video Collaboration (+25%) gewesen, aber auch Keyboards habe einen soliden Beitrag (+12%) geleistet. Mobile Speakers sei zwar rückläufig gewesen, dies aber weniger stark als erwartet, da die Kanalanpassungen noch vor der Weihnachtssaison hätten abgeschlossen werden können. Audio Wearables habe stagniert, und dies trotz positivem Beitrag (rund USD 6 Mio.) durch die akquirierte Sparte Blue Microphones. Sämtliche Regionen hätten zum Wachstum beigetragen, Spitzenreiter sei erneut die APAC-Region (+26%) gewesen. Hersteller- und Wiederverkäufe würden sich allmählich in allen Regionen gleich ausrichten.Die Nicht-GAAP-Bruttomarge habe hohe 37,6% (VontE: 36,7%) erreicht, das seien +110 Bp. J/J, wobei die Importzölle deutlich spürbar geworden seien. Der Cashflow sei seit Jahresbeginn um USD 30 Mio. auf USD 97 Mio. gestiegen.Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research, erwartet keine wesentlichen Prognoseänderungen und bestätigt sein "buy"-Rating für die Logitech-Aktie. Das Kursziel laute CHF 51,00. (Analyse vom 23.10.2018)