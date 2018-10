London Stock Exchange-Aktienkurs Lloyds-Aktie:

0,5695 GBP -0,43% (29.10.2018, 11:20)



ISIN Lloyds-Aktie:

GB0008706128



WKN Lloyds-Aktie:

871784



Ticker-Symbol Lloyds-Aktie:

LLD



London Ticker-Symbol Lloyds-Aktie:

LLOY



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Lloyds-Aktie:

LLDTF



Kurzprofil Lloyds:



Die Lloyds Banking Group (ISIN: GB0008706128, WKN: 871784, Ticker-Symbol: LLD, London: LLOY, Nasdaq OTC-Symbol: LLDTF) ist eine britische Großbank, die im September 2008 aus einer Fusion mit der im Zuge der Weltwirtschaftskrise angeschlagenen HBOS entstand. Das Unternehmen bietet Dienstleistungen im Bankgewerbe für Privatpersonen und Wirtschaftsunternehmen an, u.a. Hypotheken, Investments und Lebensversicherungen. Der Hauptsitz von Lloyds befindet sich in London. (29.10.2018/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Lloyds-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Rießelmann von Independent Research:Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie der Lloyds Banking Group (ISIN: GB0008706128, WKN: 871784, Ticker-Symbol: LLD, London: LLOY, Nasdaq OTC-Symbol: LLDTF).Das bereinigte EBT habe in Q3 mit 2,07 (Vj.: 2,08) Mrd. GBP im Rahmen der Analysten-Erwartung von 2,11 Mrd. GBP, habe aber den Marktkonsens (2,00 Mrd. GBP) übertroffen. Ursächlich für den leichten Ergebnisrückgang seien höhere Kosten für Rechtsstreitigkeiten sowie ein Anstieg der Risikovorsorge gewesen. Lloyds habe dieses Mal - im Gegensatz zu den Vorquartalen - von höheren sonstigen Erlösen sowie der guten Kostenkontrolle (Aufwands-Ertragsquote ohne Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten: 44,7% (Vj.: 46,0%)) profitiert. Vor allem die Kosteneffizienz diene als "Puffer" zu der seit mehreren Quartalen steigenden Risikovorsorge. Entsprechend sei der Ausblick bestätigt worden. Für das laufende Geschäftsjahr erwarte Lloyds unverändert eine Nettozinsmarge von 2,93% (nach neun Monaten (9M) 2018: 2,93%).Der Analyst habe seine Prognosen reduziert. Der Bewertungsaufschlag der Aktie erscheine ihm vor dem Hintergrund der von ihm erwarteten Eigenkapitalrendite in 2019 gerechtfertigt und lasse wegen der bestehenden Risiken nur ein moderates Kurspotenzial zu.Bei einem von 0,70 auf 0,64 GBP gesenkten Kursziel bewertet Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, die Lloyds-Aktie weiterhin mit dem Votum "halten". (Analyse vom 29.10.2018)Börsenplätze Lloyds-Aktie:XETRA-Aktienkurs Lloyds-Aktie:0,6484 EUR +0,92% (29.10.2018, 09:04)