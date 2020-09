Börse Frankfurt-Aktienkurs Lloyd Fonds-Aktie:

4,52 EUR -4,64% (08.09.2020, 08:03)



Xetra-Aktienkurs Lloyd Fonds-Aktie:

4,52 EUR (07.09.2020)



ISIN Lloyd Fonds-Aktie:

DE000A12UP29



WKN Lloyd Fonds-Aktie:

A12UP2



Ticker-Symbol Lloyd Fonds-Aktie:

L1OA



Kurzprofil Lloyd Fonds AG:



Die Lloyd Fonds AG (ISIN: DE000A12UP29, WKN: A12UP2, Ticker-Symbol: L1OA) ist ein integrierter Vermögensmanager und Partner für Privatkunden und institutionelles Kapital. Das Unternehmen ist seit 2005 an der Börse vertreten. Seit März 2017 ist die bankenunabhängige Lloyd Fonds AG im Segment Scale der Deutschen Börse in Frankfurt gelistet.



Antrieb der Lloyd Fonds AG sind nachhaltige Angebote mit digitaler Kompetenz unter Berücksichtigung kundenindividueller Chance-Risiko-Profile für Vermögensaufbau, Kapitalvermehrung und Sicherung von Ausschüttungen. Dabei bilden transparentes aktives Asset Management, zukunftsweisende digitale Lösungen mit der Zweitmarke LAIC und individuelle und institutionelle Vermögensverwaltung den Mehrwert für die Kunden.



Ziel der Strategie 2023 ist es, die Lloyd Fonds AG als innovativen Qualitätsführer im Fonds- und Vermögensmanagement in Deutschland zu positionieren. Bis zum Jahr 2023 soll das AuM-Volumen auf über 7 Mrd. EUR ansteigen. (08.09.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Münster (www.aktiencheck.de) - Lloyd Fonds-Aktienanalyse von Analyst Holger Steffen von SMC Research:Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Lloyd Fonds-Aktie (ISIN: DE000A12UP29, WKN: A12UP2, Ticker-Symbol: L1OA) spekulativ zu kaufen.Lloyd Fonds habe sich von den massiven Kapitalmarktturbulenzen im Frühjahr erstaunlich schnell erholt, auf Halbjahresbasis habe bereits wieder ein moderates Wachstum der Assets under Management um 5 Prozent auf 1,1 Mrd. Euro ausgewiesen werden können. Das Ergebnis werde aber noch von den Vorleistungen der Wachstumsinvestitionen geprägt und sei in den ersten sechs Monaten mit -3,7 Mio. Euro klar negativ gewesen. Im zweiten Halbjahr solle es indes, allerdings auch dank der Aktivierung von latenten Steuern, bereits ausgeglichen ausfallen.Ein Wachstumsschwerpunkt der Strategie 2023/25, deren Details der Vorstand auf der virtuellen Hauptversammlung Ende August erläutert habe, sei die digitale Portfoliomanagement-Lösung LAIC, deren Expansion im laufenden Jahr mit mehreren Produkteinführungen und Vertriebsinitiativen vorangetrieben werde. Die Assets under Management in diesem Bereich sollten sich zum Jahresende plangemäß auf 100 Mio. Euro summieren, womit man bereits im Startjahr in die Top-10 der Branche in Deutschland vorstoßen würde. Insgesamt strebe Lloyd für dieses Jahr ein Anwachsen der AuM auf 1,4 Mrd. Euro und bis 2024 auf 7 Mrd. Euro an, wobei in der letzteren Zahl 2 Mrd. Euro aus der Akquisition von weiteren Vermögensverwaltern eingeplant seien.Der Analyst habe diese Pläne mit Sicherheitsabschlägen in seinem Bewertungsmodell abgebildet und auf dieser Basis ein Kursziel von 6,90 Euro (vorher: 6,30 Euro) ermittelt. Dieses biete ein hohes Aufwärtspotenzial von rund 50 Prozent.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Lloyd Fonds-Aktie: