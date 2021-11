Tradegate-Aktienkurs Lloyd Fonds-Aktie:

12,10 EUR +6,14% (25.11.2021, 16:16)



Xetra-Aktienkurs Lloyd Fonds-Aktie:

12,10 EUR +7,08% (25.11.2021, 16:05)



ISIN Lloyd Fonds-Aktie:

DE000A12UP29



WKN Lloyd Fonds-Aktie:

A12UP2



Ticker-Symbol Lloyd Fonds-Aktie:

L1OA



Kurzprofil Lloyd Fonds AG:



Die Lloyd Fonds AG (ISIN: DE000A12UP29, WKN: A12UP2, Ticker-Symbol: L1OA) ist ein integrierter Vermögensmanager und Partner für Privatkunden und institutionelles Kapital. Das Unternehmen ist seit 2005 an der Börse vertreten. Seit März 2017 ist die bankenunabhängige Lloyd Fonds AG im Segment Scale der Deutschen Börse in Frankfurt gelistet.



Antrieb der Lloyd Fonds AG sind nachhaltige Angebote mit digitaler Kompetenz unter Berücksichtigung kundenindividueller Chance-Risiko-Profile für Vermögensaufbau, Kapitalvermehrung und Sicherung von Ausschüttungen. Dabei bilden transparentes aktives Asset Management, zukunftsweisende digitale Lösungen mit der Zweitmarke LAIC und individuelle und institutionelle Vermögensverwaltung den Mehrwert für die Kunden.



Ziel der Strategie 2023 ist es, die Lloyd Fonds AG als innovativen Qualitätsführer im Fonds- und Vermögensmanagement in Deutschland zu positionieren. Bis zum Jahr 2023 soll das AuM-Volumen auf über 7 Mrd. EUR ansteigen. (25.11.2021/ac/a/nw)



Lloyd Fonds-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Lloyd Fonds AG (ISIN: DE000A12UP29, WKN: A12UP2, Ticker-Symbol: L1OA) unter die Lupe.Lloyd Fonds hätten bisher nur die wenigstens Börsianer auf dem Zettel. Ein Fehler. Vorstand Achim Plate habe die Gesellschaft ohne großes Aufsehen neu ausgerichtet und zu einem bankenunabhängigen Asset Manager und Vermögensverwalter mit einem gehörigen Schuss Fintech geformt. Inzwischen würden immer mehr Investoren auf den Titel aufmerksam. Das Papier erreiche heute ein neues Rekordhoch.DER AKTIONÄR begleite die Neuaufstellung von Lloyd Fonds bereits seit mehreren Monaten. Seit der ersten Vorstellung im Mai 2020 habe die Aktie mittlerweile über 225 Prozent an Wert zugelegt. "Wer uns die letzten zwei Jahre beobachtet hat sieht, dass wir intensiv Tag für Tag an unseren gesetzten Zielen und deren Erreichung arbeiten", so Plate zuletzt gegenüber dem AKTIONÄR.In den letzten Tagen habe die Gesellschaft gleich mit zwei Übernahmen für Aufsehen gesorgt. "Die Akquisitionen sind aus meiner Sicht nur ein weiterer Beleg für unser zielorientiertes Handeln und die Verfolgung unserer Strategie 2023/25", so der Vorstand.Bleibe der Newsflow wie erwartet positiv, sei das Ende der Fahnenstange in Sachen Performance vermutlich noch nicht erreicht. Könne Vorstand Plate seinen Fahrplan weiter wie geplant umsetzen, dürfte die Lloyd Fonds-Aktie ihre Aufwärtsbewegung mittelfristig weiter fortsetzen - inklusive der üblichen Konsolidierungsphasen. Im Real-Depot liegt die Position nach dem heutigen Kurssprung rund 120 Prozent im Plus, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.11.2021)