XETRA-Aktienkurs Lloyd Fonds-Aktie:

8,12 EUR +5,45% (24.05.2022, 15:12)



ISIN Lloyd Fonds-Aktie:

DE000A12UP29



WKN Lloyd Fonds-Aktie:

A12UP2



Ticker-Symbol Lloyd Fonds-Aktie:

L1OA



Kurzprofil Lloyd Fonds AG:



Die Lloyd Fonds AG (ISIN: DE000A12UP29, WKN: A12UP2, Ticker-Symbol: L1OA) ist ein integrierter Vermögensmanager und Partner für Privatkunden und institutionelles Kapital. Das Unternehmen ist seit 2005 an der Börse vertreten. Seit März 2017 ist die bankenunabhängige Lloyd Fonds AG im Segment Scale der Deutschen Börse in Frankfurt gelistet.



Antrieb der Lloyd Fonds AG sind nachhaltige Angebote mit digitaler Kompetenz unter Berücksichtigung kundenindividueller Chance-Risiko-Profile für Vermögensaufbau, Kapitalvermehrung und Sicherung von Ausschüttungen. Dabei bilden transparentes aktives Asset Management, zukunftsweisende digitale Lösungen mit der Zweitmarke LAIC und individuelle und institutionelle Vermögensverwaltung den Mehrwert für die Kunden.



Ziel der Strategie 2023 ist es, die Lloyd Fonds AG als innovativen Qualitätsführer im Fonds- und Vermögensmanagement in Deutschland zu positionieren. Bis zum Jahr 2023 soll das AuM-Volumen auf über 7 Mrd. EUR ansteigen. (24.05.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lloyd Fonds-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Lloyd Fonds AG (ISIN: DE000A12UP29, WKN: A12UP2, Ticker-Symbol Deutschland: L1OA) unter die Lupe.Die Lloyd Fonds-Aktie sei im vergangenen Jahr einer der Top-Performer unter den deutschen Nebenwerten gewesen. Begleitet von einem positiven Newsflow sie eine dynamische Aufwärtsbewegung mit einem Plus von rund 175% vollzogen, die ihren vorläufigen Höhepunkt kurz nach dem Jahreswechsel bei 16,99 Euro gefunden habe. Die überfällige Konsolidierung sei durch das schwierige Kapitalmarktumfeld ausgeweitet worden. Der Wind könnte nun aber erneut drehen.Es spreche einiges dafür, dass die Erfolgsstory bei Lloyd Fonds mittelfristig weitergehe und die Aktie begleitet von einem anhaltend positiven Newsflow ihre Aufwärtsbewegung nach der ausgiebigen Konsolidierungsphase wieder aufnehmen werde. Auf dem aktuellen Niveau biete sich Anlegern mit Weitblick damit wieder eine interessante Gelegenheit zum Auf- oder Ausbau einer Position. Das nächste Ziel warte bei 12,50 Euro. Analysten würden der Lloyd Fonds-Aktie im Schnitt sogar Kurse von 16,65 Euro zutrauen, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.05.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von Lloyd Fonds befinden sich im Real-Depot von DER AKTIONÄR.Börsenplätze Lloyd Fonds-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Lloyd Fonds-Aktie:8,32 EUR +8,05% (24.05.2022, 15:46)