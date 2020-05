Tradegate-Aktienkurs Lloyd Fonds-Aktie:

4,06 EUR +23,78% (06.05.2020, 12:52)



Xetra-Aktienkurs Lloyd Fonds-Aktie:

4,14 EUR +30,19% (06.05.2020, 12:49)



ISIN Lloyd Fonds-Aktie:

DE000A12UP29



WKN Lloyd Fonds-Aktie:

A12UP2



Ticker-Symbol Lloyd Fonds-Aktie:

L1OA



Kurzprofil Lloyd Fonds AG:



Die Lloyd Fonds AG (ISIN: DE000A12UP29, WKN: A12UP2, Ticker-Symbol: L1OA) ist ein integrierter Vermögensmanager und Partner für Privatkunden und institutionelles Kapital. Das Unternehmen ist seit 2005 an der Börse vertreten. Seit März 2017 ist die bankenunabhängige Lloyd Fonds AG im Segment Scale der Deutschen Börse in Frankfurt gelistet.



Antrieb der Lloyd Fonds AG sind nachhaltige Angebote mit digitaler Kompetenz unter Berücksichtigung kundenindividueller Chance-Risiko-Profile für Vermögensaufbau, Kapitalvermehrung und Sicherung von Ausschüttungen. Dabei bilden transparentes aktives Asset Management, zukunftsweisende digitale Lösungen mit der Zweitmarke LAIC und individuelle und institutionelle Vermögensverwaltung den Mehrwert für die Kunden.



Ziel der Strategie 2023 ist es, die Lloyd Fonds AG als innovativen Qualitätsführer im Fonds- und Vermögensmanagement in Deutschland zu positionieren. Bis zum Jahr 2023 soll das AuM-Volumen auf über 7 Mrd. EUR ansteigen. (06.05.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lloyd Fonds-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Lloyd Fonds AG (ISIN: DE000A12UP29, WKN: A12UP2, Ticker-Symbol: L1OA) unter die Lupe.Viele Anleger würden mit Lloyd Fonds noch das Geschäft mit Sachwertefonds verbinden. Doch das sei Geschichte. Der neue Vorstand Achim Plate habe die Gesellschaft ohne großes Aufsehen neu ausgerichtet und zu einem bankenunabhängigen Asset Manager und Vermögensverwalter mit einem gehörigen Schuss Fintech geformt. "Der Aktionär" meine: Hier wachse eine innovative Finanzspezialität heran.Neben dem klassischen Geschäft biete Lloyd Fonds den Kunden über die Zweitmarke LAIC (Lloyd Artificial Intelligence Competence) eine digitale und von der BaFin zugelassene Vermögensverwaltung an. Dazu sei mit einem Einsatz von rund fünf Millionen Euro ein eigener, KI-gesteuerter Algorithmus entwickelt worden. "Unser LAIC-Advisor verfolgt einen ganzheitlichen, lösungsorientierten Investmentansatz und strebt dabei eine maximale Gesamtrendite bei minimalem Risiko unter Berücksichtigung der gewählten Risikoklasse an", erkläre Plate im Hintergrundgespräch mit dem "Aktionär".Dank der digitalen Plattform könne der Kapitalmarktprofi mit seinem Team die Anlagebedürfnisse vom Kleinanleger mit einem monatlichen Einsatz von 50 Euro über den vermögenden Privatanleger ab 100.000 Euro bis zum institutionellen Investor mit LAIC-Publikumsfonds gezielt bedienen und neue Investmentimpulse setzen: ein wichtiger Wettbewerbsvorteil. Bis Ende 2024 solle das verwaltete Kapital (Assets under Management - kurz AuM) organisch und durch weitere Akquisitionen von aktuell rund einer auf sieben Milliarden Euro gesteigert werden.Die Lloyd Fonds-Aktie ist im Corona-Crash deutlich zurückgefallen, bietet nun eine interessante Einstiegsgelegenheit, so Michael Schröder von "Der Aktionär". Anleger mit Weitblick könnten ihrem Depot daher eine kleine Position beimischen. Die Analysten von Warburg Research würden die Aktie erst bei 7,00 Euro fair bewertet sehen - rund 100 Prozent Kurspotenzial. (Analyse vom 06.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Lloyd Fonds-Aktie: