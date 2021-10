NYSE-Aktienkurs Livent-Aktie:

26,17 EUR -2,20% (19.10.2021, 18:42)



ISIN Livent-Aktie:

US53814L1089



WKN Livent-Aktie:

A2N464



Ticker-Symbol Livent-Aktie:

8LV



NYSE-Symbol Livent-Aktie:

LTHM



Kurzprofil Livent Corporation:



Die Livent Corporation (ISIN: US53814L1089, WKN: A2N464, Ticker-Symbol: 8LV, NYSE-Symbol: LTHM) ist ein Lithium-Unternehmen mit Sitz in Philadelphia, USA. Die Livent-Aktie wird an den Börsen Frankfurt, München, Stuttgart, Berlin, New York, NYSE MKT, Bats, Tradegate, Lang & Schwarz, Baader Bank und Quotrix gehandelt. (19.10.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Livent-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von Livent Corporation (ISIN: US53814L1089, WKN: A2N464, Ticker-Symbol: 8LV, NYSE-Symbol: LTHM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Es gebe zwar keine unternehmensspezifischen Nachrichten, aber es kämen interessante News aus Kalifornien. Da werde man in den kommenden Jahren sogar im Kleine Motoren-Bereich (z. B. Rasenmäher) alles verbieten, was Verbrennungsmotoren habe. Sie sollten ab 2024 verboten werden. Das werde wohl entsprechend durch Akku-Technologie ersetzt werden. Es zeichne sich also ab, dass die Nachfrage weiter steigen werde. Das dürfte die Kurse hoch halten, die zuletzt ohnehin sehr gut gelaufen sind, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV" zur Livent-Aktie. (Analyse vom 19.10.2021)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Livent-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Livent-Aktie:22,53 EUR -2,26% (19.10.2021, 18:57)