Im zweiten Halbjahr 2018 werde das Institut wie bereits angekündigt erstmalig in den deutschen Bundesländern Baden-Württemberg und Sachsen voraussichtlich sieben neue Filialen gründen. Darüber hinaus seien in diesem Jahr weitere Filialeröffnungen in Wien und Budapest geplant. Im ersten Halbjahr 2018 sei jeweils eine Niederlassung in Hessen und in Tschechien eröffnet worden. Mit insgesamt zehn bis zwölf Filialgründungen im Gesamtjahr 2018 werde die Oberbank mit rund 170 Filialen in ihren Märkten vertreten sein.



Die Bank bespiele mit ihren Know-how eine Nische, in der kleinere und mittlere Unternehmen individuell bedient würden. Die aktuell gute Wirtschaftslage spiele dem Haus dabei in die Hand. Das Kreditgeschäft laufe seit langem auf Hochtouren. Im ersten Halbjahr 2018 habe die Bank nach Eigenangaben das stärkste Kreditwachstum seit ihrer Gründung verzeichnet. Das Kreditvolumen sei von um 8,7 Prozent auf 15,6 Mrd. Euro gewachsen. Das österreichische Kreditwachstum liege bei 3,3 Prozent, im Euroraum seien es 2,2 Prozent.



Besonders das große Segment der Unternehmenskredite habe mit plus 9,3 Prozent auf 12,4 Mrd. Euro kräftig zugelegt. Das Privatkreditevolumen sei im Jahresabstand um 6,6 Prozent auf 3,2 Mrd. Euro gewachsen. Die NPL-Quote sei im Jahresabstand von 2,44 auf 2,41 Prozent erneut leicht zurückgegangen. Kredite und Einlagen hätten in den ersten sechs Monaten die Bilanzsumme um 6,9 Prozent auf 21,4 Mrd. Euro gepusht. Das Vorsteuerergebnis sei gegenüber dem ersten Halbjahr des Vorjahres um neun Prozent auf 134,1 Mio. Euro gestiegen.



Beachtenswert sei, dass nicht nur das gute Zinsergebnis bei gleichzeitig günstigem Kreditrisiko für schöne Zahlen gesorgt hätten. So sei zum Beispiel das Provisionsergebnis um 14,7 Prozent auf 79,2 Mio. Euro gestiegen. Mit zuletzt 28 Prozent hätten die Dienstleistungserträge der Bank wie etwa Provisionen aus dem Zahlungsverkehr, Wertpapier-, Kredit- und sonstige Provisionen überdurchschnittlich zu den Gesamterträgen beigetragen. Gasselsberger bezeichne den Ausbau des Dienstleistungsgeschäfts als "wesentliches strategisches Ziel", da die Provisionserträge als risikolose Einkünfte "eine wichtige Ergänzung zum risikobehafteten Kreditgeschäft" seien.



Die Cost-Income-Ratio der Oberbank habe sich von 51,2 Prozent im ersten Halbjahr 2017 auf 50,9 Prozent reduziert - und das, obwohl die Verwaltungsaufwendungen um 13,7 Prozent auf 144,5 Mio. Euro zugelegt hätten. Grund dafür sei laut den Angaben die Dotierung einer Rückstellung für eine Mitarbeiterbeteiligungsstiftung in Höhe von zehn Mio. Euro: Diese solle im zweiten Halbjahr 2018 zusätzlich zum klassischen Aktienbeteiligungsprogramm für Mitarbeiter zusätzlich eingerichtet werden. Damit wolle man als Arbeitgeber Attraktivität gewinnen. (29.08.2018/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Die in der oberösterreichischen Industriestadt Linz angesiedelte Oberbank legt mit ihrem Schwerpunkt auf Unternehmenskunden erneut ein rasantes Wachstum hin, das den restlichen Markt weit abhängt, so die Experten von "FONDS professionell".Die soeben vorgelegten Halbjahreszahlen würden wieder einmal ein Rekordergebnis ausweisen - das neunte in Folge, wie Generaldirektor Franz Gasselsberger verkündet habe.Dank der guten Wirtschaftslage, die das wichtige KMU-Klientel stütze, blicke die Bank unter anderem auf ein Wiedererstarken ihrer historischen Kernregionen Oberösterreich und Salzburg, wo sich rund ein Drittel der aktuell 162 Filialen befinden würden. Besonders kräftig sei zuletzt aber das Kreditwachstum in den Expansions-Gebieten Deutschland und Ungarn gewesen, wie aus einer Mitteilung zu den Halbjahresergebnissen hervorgehe. Hier wolle Gasselsberger nun weiter vorrücken: Zusätzlich zu den in diesem Jahr in Deutschland geplanten Filialen sollten 2019 noch einmal sechs bis acht neue Standorte dazukommen.