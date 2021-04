Xetra-Aktienkurs Linde-Aktie:

Kurzprofil Linde plc:



Die Linde plc (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC, Ticker-Symbol: LIN) ist ein führendes Industriegase- und Engineering-Unternehmen mit einem Umsatz (pro forma) von 28 Mrd. USD (24 Mrd. EUR) im Jahr 2018. Das Unternehmen beschäftigt weltweit ca. 80.000 Mitarbeiter und bedient Kunden in mehr als 100 Ländern der Erde. Linde plc liefert innovative und nachhaltige Lösungen für seine Kunden und schafft Mehrwert für alle Beteiligten. Das Unternehmen macht die Welt produktiver, indem es Produkte, Technologien und Dienstleistungen entwickelt, die die wirtschaftliche und ökologische Leistung seiner Kunden in einer vernetzten Welt verbessern und ihnen ermöglicht, ihre Betriebskosten zu senken und die Effizienz zu steigern. Für weitere Informationen über das Unternehmen besuchen Sie bitte www.linde.com. (01.04.2021/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Linde-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriegase-Hersteller und Anlagenbauer Linde plc (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC, Ticker-Symbol: LIN) von "kaufen" auf "halten" herab.Der Geschäftsbericht 2020 (testiert) habe die vorläufigen Komplettzahlen von Anfang Februar bestätigt, die über den Analysten-Erwartungen gelegen hätten. Zudem sei der Ausblick für das laufende Geschäftsjahr (bereinigtes EPS: 9,10 bis 9,30 (Gj. 2020: 8,23; Gj. 2019: 7,34) USD (impliziert: +11% bis +13% y/y)) wiederholt worden. Das Linde plc-Management sei in den ersten beiden Komplettjahren (2019 und 2020) nach dem Zusammenschluss (von Praxair und Linde AG im Oktober 2018) sehr gut bei der Synergienrealisierung vorangekommen. Das Geschäftsmodell habe sich im abgelaufenen Geschäftsjahr als krisenfest erwiesen.Der Industriegase-Markt mit seiner oligopolistischen Angebotsstruktur biete auch ohne Wasserstoff strukturell, überdurchschnittliches (im Vergleich zum realen BIP) Wachstumspotenzial. Wasserstoff (("grüner") Wasserstoff sei unerlässlich für die angestrebte Dekarbonisierung der Wirtschaft) stelle einen erheblichen zusätzlicher Treiber dar. Der Linde plc-Konzern sei hier in zahlreichen Projekten (u.a. mit Salzgitter, Wacker Chemie, Siemens Energy) involviert. Allerdings sei die Linde plc-Aktie seit ihrer Erstnotiz (29.10.2018; Eröffnungskurs: 147,00 Euro) auch bereit sehr deutlich gestiegen (über +160%) und habe am 30.03.2021 ein neues Allzeithoch (239,50 Euro) erreicht. Die Prognosen des Analysten hätten vorerst Bestand (u.a. berichtetes EPS 2021e: 5,67 USD, bereinigtes EPS 2021e: 9,23 USD; DPS 2021e: 4,24 USD; berichtetes EPS 2022e: 6,43 USD; bereinigtes EPS 2022e: 9,94 USD; DPS 2022e: 4,558 USD).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Linde-Aktie: