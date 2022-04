Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Linde plc:



Die Linde plc (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC, Ticker-Symbol: LIN), ein weltweit führender Technologiekonzern, produziert Industriegase, die anschließend in verschiedenen Bereichen wie dem Energiesektor, der Stahlproduktion, der Chemieverarbeitung, dem Umweltschutz oder medizinischen Therapien zum Einsatz kommen. Darüber hinaus umfassen die weiteren Unternehmensaktivitäten Planung und Bau von Industrieanlagen für verfahrenstechnische Projekte sowie die Herstellung von Anlagenkomponenten. Dienstleistungen wie Ingenieurberatung, Projektmanagement, Personalschulung und Kundendienst runden das Portfolio ab. Die Strategie der Linde Group ist dabei auf ertragsorientiertes und nachhaltiges Wachstum ausgerichtet. Im Oktober 2018 entstand der heutige Konzern Linde plc durch die Fusion der deutschen Linde AG mit deren amerikanischem Konkurrenten Praxair Inc. (28.04.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Linde-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Linde plc (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC, Ticker-Symbol: LIN) unter die Lupe.Der weltweit größte Industriegase-Konzern habe nach einem starken Auftaktquartal die Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr erhöht. Der Rückzug aus Russland sei dabei einkalkuliert, wie das Unternehmen heute in Guildford bei London mitgeteilt habe. Der Markt habe aber offensichtlich etwas mehr erwartet.In Q1 sei der bereinigte Gewinn je Aktie im Jahresvergleich um 18 Prozent auf 2,93 Dollar geklettert. Das sei deutlich mehr gewesen als von Experten erwartet (2,77 Dollar). Der Umsatz habe sich dank höherer Preise und Volumen um 13 Prozent auf 8,2 Mrd. Dollar (8,1 Mrd. Dollar) verbessert. Das Nettoergebnis habe sich auf knapp 1,2 Mrd. Dollar nach 979 Mio. Dollar im Vorjahr verbessert.Im Gesamtjahr erwarte der DAX-Konzern jetzt etwas mehr Gewinn. Je Aktie rechne der Vorstand zwischen 11,65 und 11,90 Dollar. Das wäre ein Anstieg im Jahresvergleich um bis zu elf Prozent. Ursprünglich habe Linde mit einem Gewinn zwischen 11,55 und 11,85 Dollar gerechnet, nach 10,69 Dollar im Jahr 2021.Die Anleger sähen die höhere Prognose offensichtlich nicht so positiv. Die Linde-Aktie habe in der Zwischenzeit ins Minus gedreht. Jedoch sei der Kurs in den letzten Wochen um rund 20 Prozent gestiegen."Sell on good news", heiße wohl die Devise der Anleger. Grundsätzlich sei an den Zahlen nichts auszusetzen und sie würden die Annahme stützen, dass Linde bald neue Höchstkurse erreichen könne. Marktposition, Preissetzungsmacht und stabile Steigerungsraten sprechen für die Aktie, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.04.2022)