Kurzprofil Linde AG:



Die Linde Group (ISIN: DE0006483001, WKN: 648300, Ticker-Symbol: LIN, Nasdaq OTC-Symbol: LNAGF) hat im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz von 17,113 Mrd. EUR erzielt und ist damit eines der führenden Gase- und Engineeringunternehmen der Welt. Mit rund 58.000 Mitarbeitern ist Linde in mehr als 100 Ländern vertreten.



Die Strategie der Linde Group ist auf ertragsorientiertes und nachhaltiges Wachstum ausgerichtet. Der gezielte Ausbau des internationalen Geschäfts mit zukunftsweisenden Produkten und Dienstleistungen steht dabei im Mittelpunkt.



Linde handelt verantwortlich gegenüber Aktionären, Geschäftspartnern, Mitarbeitern, der Gesellschaft und der Umwelt - weltweit, in jedem Geschäftsbereich, jeder Region und an jedem Standort. Linde entwickelt Technologien und Produkte, die Kundennutzen mit einem Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung verbinden.



Informationen über The Linde Group finden Sie online unter www.linde.com.



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Linde-Aktienanalyse der DZ BANK:Linde (ISIN: DE0006483001, WKN: 648300, Ticker-Symbol: LIN, Nasdaq OTC-Symbol: LNAGF) kann in den Bereichen technische Gase (Industriegase und medizinische Gase) und Ingenieurdienstleistungen (Auftrags-Anlagenbau) auf eine führende Stellung weltweit verweisen, so die Analysten der DZ BANK in einer aktuellen Veröffentlichung.Aktuell bestehe die Absicht, mit Praxair eine Fusion unter Gleichen einzugehen, um das größte Gaseunternehmen der Welt zu bilden.Der Umsatz habe im zweiten Quartal deutlich über den Markterwartungen gelegen. Das zum Verkauf vorgesehene Logistikgeschäft GIST (Großbritannien) sei zudem wieder in den Konzern eingegliedert worden, da der anvisierte Kaufpreis nicht habe realisiert werden können. Es hat allerdings keine Auswirkungen auf unsere Bewertung, so die Analysten der DZ BANK.Praxair und Linde möchten zum größten Gaseunternehmen der Welt fusionieren. Bei einer Fusion unter Gleichen würden die Aktionäre von Linde und Praxair je 50% der Anteile erhalten. Verkäufe von Unternehmensteilen wegen wettbewerbsrechtlicher Auflagen seien von beiden Unternehmen eingeleitet worden. Die Fusion erscheint hinsichtlich des Kostensenkungspotenzials und wegen der Verbesserung der Marktpositionen positiv, so die Analysten der DZ BANK. (Analyse vom 30.07.2018)Börsenplätze Linde-Aktie:Xetra-Aktienkurs Linde-Aktie:180,00 EUR +0,56% (01.08.2018, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Linde-Aktie:179,60 EUR +0,34% (01.08.2018, 19:26)