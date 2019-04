Tradegate-Aktienkurs Linde-Aktie:

162,85 EUR +0,12% (10.04.2019, 11:24)



ISIN Linde-Aktie:

IE00BZ12WP82



WKN Linde-Aktie:

A2DSYC



Ticker-Symbol Linde-Aktie:

LIN



Kurzprofil Linde plc:



Die Linde Group (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC, Ticker-Symbol: LIN) hat im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz von 17,113 Mrd. EUR erzielt und ist damit eines der führenden Gase- und Engineeringunternehmen der Welt. Mit rund 58.000 Mitarbeitern ist Linde in mehr als 100 Ländern vertreten.



Die Strategie der Linde Group ist auf ertragsorientiertes und nachhaltiges Wachstum ausgerichtet. Der gezielte Ausbau des internationalen Geschäfts mit zukunftsweisenden Produkten und Dienstleistungen steht dabei im Mittelpunkt.



Linde handelt verantwortlich gegenüber Aktionären, Geschäftspartnern, Mitarbeitern, der Gesellschaft und der Umwelt - weltweit, in jedem Geschäftsbereich, jeder Region und an jedem Standort. Linde entwickelt Technologien und Produkte, die Kundennutzen mit einem Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung verbinden.



Informationen über The Linde Group finden Sie online unter www.linde.com. (10.04.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Linde plc-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Industriegase-Hersteller und Anlagenbauer Linde plc (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC, Ticker-Symbol: LIN).Die Linde plc habe eigenen Angaben zufolge den Zwangsausschluss (Squeeze-out) der Linde AG-Minderheitsaktionäre (8% der Linde AG-Aktionäre hätten ihre Aktien nicht im Rahmen des Umtauschangebots (1 Linde AG-Aktie für 1,54 Linde plc-Aktien) angedient) abgeschlossen. Die Barabfindung habe sich auf 189,46 Euro je Linde AG-Aktie belaufen (sei seit Dezember 2018 bekannt gewesen), was zu einem Mittelabfluss für den Linde plc-Konzern von 2,8 Mrd. Euro (bzw. 3,2 Mrd. USD) geführt habe. Allerdings könnte sich dieser Betrag infolge eines Spruchverfahrens noch erhöhen.In Anbetracht der Cash-Generierung, der Verschuldungskennzahlen (dynamischer Verschuldungsgrad per 31.12.2018: 2,4) sowie den Desinvestitionserlösen (Nettobuchwert der zum Verkauf stehenden Assets per 31.12.2018: 4,73 Mrd. USD) sei die Finanzierung des Squeeze-Out kein Problem. In Konsequenz sei die Linde AG nun eine (indirekte) 100%-ige Tochtergesellschaft der Linde plc. Dem erfolgten Mittelabfluss stünden zukünftig höhere Erträge (da geringe Anteile Dritter) gegenüber. Die Einschätzung zur Linde plc-Aktie bleibe von dem erfolgten Squeeze-Out bei der Linde AG unbeeinflusst.Unter Berücksichtigung der Gemengelage (vergleichsweise defensives Geschäftsmodell, Industriegasemarkt mit überdurchschnittlichen Wachstumsraten, oligopolistische Marktstruktur, Synergienrealisierung aus dem Zusammenschluss, Aktienrückkäufe) lautet das Votum für die Linde plc-Aktie nach wie vor "halten", so Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel laute unverändert 165,00 Euro. (Analyse vom 10.04.2019)Börsenplätze Linde-Aktie:Xetra-Aktienkurs Linde-Aktie:163,00 EUR +0,46% (10.04.2019, 11:11)