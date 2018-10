ISIN Linde-Aktie:

Kurzprofil Linde plc:



Die Linde Group (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC, Ticker-Symbol: LIN) hat im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz von 17,113 Mrd. EUR erzielt und ist damit eines der führenden Gase- und Engineeringunternehmen der Welt. Mit rund 58.000 Mitarbeitern ist Linde in mehr als 100 Ländern vertreten.



Die Strategie der Linde Group ist auf ertragsorientiertes und nachhaltiges Wachstum ausgerichtet. Der gezielte Ausbau des internationalen Geschäfts mit zukunftsweisenden Produkten und Dienstleistungen steht dabei im Mittelpunkt.



Linde handelt verantwortlich gegenüber Aktionären, Geschäftspartnern, Mitarbeitern, der Gesellschaft und der Umwelt - weltweit, in jedem Geschäftsbereich, jeder Region und an jedem Standort. Linde entwickelt Technologien und Produkte, die Kundennutzen mit einem Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung verbinden.



Informationen über The Linde Group finden Sie online unter www.linde.com. (31.10.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Linde-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriegase-Herstellers und Anlagenbauers Linde plc (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC, Ticker-Symbol: LIN) unter die Lupe.Die Fusion mit dem US-Wettbewerber Praxair sei genehmigt, der Umtausch der eingereichten Aktien in die neue Linde plc sei durchgeführt worden. Am Markt würden aber auch weiterhin die "alten" Linde-Aktien gehandelt. Beim geplanten Squeeze-out würden die Minderheitsaktionäre voraussichtlich 188,24 Euro je Aktie bekommen. Die finale Entscheidung über die Abfindung müsse zwar noch fallen, es werde aber mittlerweile deutlich, dass sich die Umtauschaktie wie vom "Aktionär" vor knapp einem Jahr empfohlen als bessere Wahl gezeigt habe. Seit dem Umtausch habe diese um 16,4% zugelegt, die Altaktie dagegen notiere fast unverändert und aktuell knapp über dem geplanten Squeeze-Out-Angebot. Anleger würden also nach wie vor auf ein neues Umtauschangebot setzen. "Der Aktionär" bleibe jedoch überzeugt, dass das Chance-Risiko-Verhältnis bei der neuen Linde plc aussichtsreicher bleibe. Dank der milliardenschweren Synergien durch die Fusion sollte die Kursrally weitergehen. Gewinne laufen lassen, rät Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 31.10.2018)