Börsenplätze Linde-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Linde-Aktie:

210,10 EUR +0,57% (27.07.2020, 15:29)



Tradegate-Aktienkurs Linde-Aktie:

209.80 EUR +0,14% (27.07.2020, 15:41)



ISIN Linde-Aktie:

IE00BZ12WP82



WKN Linde-Aktie:

A2DSYC



Ticker-Symbol Linde-Aktie:

LIN



Kurzprofil Linde plc:



Die Linde plc (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC, Ticker-Symbol: LIN) ist ein führendes Industriegase- und Engineering-Unternehmen mit einem Umsatz (pro forma) von 28 Mrd. USD (24 Mrd. EUR) im Jahr 2018. Das Unternehmen beschäftigt weltweit ca. 80.000 Mitarbeiter und bedient Kunden in mehr als 100 Ländern der Erde. Linde plc liefert innovative und nachhaltige Lösungen für seine Kunden und schafft Mehrwert für alle Beteiligten. Das Unternehmen macht die Welt produktiver, indem es Produkte, Technologien und Dienstleistungen entwickelt, die die wirtschaftliche und ökologische Leistung seiner Kunden in einer vernetzten Welt verbessern und ihnen ermöglicht, ihre Betriebskosten zu senken und die Effizienz zu steigern. Für weitere Informationen über das Unternehmen besuchen Sie bitte www.linde.com. (27.07.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Linde-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriegase-Herstellers und Anlagenbauers Linde plc (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC, Ticker-Symbol: LIN) unter die Lupe.Der Industriegaseriese halte am heutigen Montag seine Hauptversammlung ab. Bei den Anlegern dürfte dabei die Zufriedenheit überwiegen, denn die Entwicklung des Aktienkurses habe zuletzt nichts zu wünschen übrig gelassen. Die Auswirkungen der Coronavirus-Krise würden zwar auch die Geschäfte von Linde treffen, aber nicht so stark wie bei vielen Kunden.Das Gewinnziel für das laufende Geschäftsjahr habe der Vorstand Anfang Mai dennoch nach unten revidiert. Im ersten Quartal habe der DAX-Konzern noch einen Gewinnzuwachs zwar im Rahmen der alten Prognose erreicht. Das zweite Quartal werde jedoch das schwierigste für Linde werden, habe Konzernchef Steve Angel dem "Handelsblatt" gesagt.Linde gehöre zu den Basisinvestments. Das margenstarke und krisenfeste Industriegasegeschäft und dazu noch ein Schuss Wasserstofffantasie - das komme am Markt gut an und dürfte die Linde-Aktie auch künftig auf weitere Rekordhochs treiben, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link