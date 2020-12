Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Linde-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Linde-Aktie:

205,70 EUR -1,20% (08.12.2020, 12:29)



Tradegate-Aktienkurs Linde-Aktie:

205,40 EUR -0,53% (08.12.2020, 12:39)



ISIN Linde-Aktie:

IE00BZ12WP82



WKN Linde-Aktie:

A2DSYC



Ticker-Symbol Linde-Aktie:

LIN



Kurzprofil Linde plc:



Die Linde plc (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC, Ticker-Symbol: LIN) ist ein führendes Industriegase- und Engineering-Unternehmen mit einem Umsatz (pro forma) von 28 Mrd. USD (24 Mrd. EUR) im Jahr 2018. Das Unternehmen beschäftigt weltweit ca. 80.000 Mitarbeiter und bedient Kunden in mehr als 100 Ländern der Erde. Linde plc liefert innovative und nachhaltige Lösungen für seine Kunden und schafft Mehrwert für alle Beteiligten. Das Unternehmen macht die Welt produktiver, indem es Produkte, Technologien und Dienstleistungen entwickelt, die die wirtschaftliche und ökologische Leistung seiner Kunden in einer vernetzten Welt verbessern und ihnen ermöglicht, ihre Betriebskosten zu senken und die Effizienz zu steigern. Für weitere Informationen über das Unternehmen besuchen Sie bitte www.linde.com. (08.12.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Linde-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriegase-Herstellers und Anlagenbauers Linde plc (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC, Ticker-Symbol: LIN) unter die Lupe.Nach dem Kurssprung am Montag befinde sich die Linde-Aktie am Dienstag wieder unter den stärksten Verlierern im DAX. Eine Kurszielanhebung der UBS und eine Kooperation mit dem italienischen Gasnetzbetreiber Snam (ISIN: IT0003153415, WKN: 764545) könnten dem Industriegasekonzern keinen neuen Schwung verleihen. Dabei sei vor allem der Snam-Deal durchaus interessant.Am Montag hätten beide Konzerne mitgeteilt, dass sie sich künftig gemeinsam bei der Weiterentwicklung der Wasserstoff-Technologie engagieren möchten. Das umfasse Investitionen in Projekte zur Produktion, Verteilung, Komprimierung und Speicherung von Wasserstoff. Linde-Chef Steve Angel habe bereits im Mai gesagt, dass die neue Technologie das spannendste Wachstumsfeld für den Konzern sei.Snam könne mit seinem Pipelinenetz von rund 42.000 Kilometern Länge in Europa vor allem bei der Verteilung helfen. Die Italiener wiederum möchten gemeinsam mit Linde daran arbeiten, das Wasserstoffgeschäft zu skalieren.Megatrends wie Wasserstoff würden dem ohnehin attraktiven Geschäft von Linde noch Extra-Fantasie verleihen. Anleger sollten den Rücksetzer deshalb nicht überbewerten.Die Linde-Aktie bleibt ein Basisinvestment, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". Wer noch nicht investiert sei, könne auf dem niedrigeren Niveau nun zugreifen. (Analyse vom 08.12.2020)