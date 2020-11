Xetra-Aktienkurs Linde-Aktie:

Tradegate-Aktienkurs Linde-Aktie:

ISIN Linde-Aktie:

WKN Linde-Aktie:

Ticker-Symbol Linde-Aktie:

Kurzprofil Linde plc:



Die Linde plc (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC, Ticker-Symbol: LIN) ist ein führendes Industriegase- und Engineering-Unternehmen mit einem Umsatz (pro forma) von 28 Mrd. USD (24 Mrd. EUR) im Jahr 2018. Das Unternehmen beschäftigt weltweit ca. 80.000 Mitarbeiter und bedient Kunden in mehr als 100 Ländern der Erde. Linde plc liefert innovative und nachhaltige Lösungen für seine Kunden und schafft Mehrwert für alle Beteiligten. Das Unternehmen macht die Welt produktiver, indem es Produkte, Technologien und Dienstleistungen entwickelt, die die wirtschaftliche und ökologische Leistung seiner Kunden in einer vernetzten Welt verbessern und ihnen ermöglicht, ihre Betriebskosten zu senken und die Effizienz zu steigern. Für weitere Informationen über das Unternehmen besuchen Sie bitte www.linde.com. (05.11.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Linde-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriegase-Herstellers und Anlagenbauers Linde plc (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC, Ticker-Symbol: LIN) unter die Lupe.Das Management des Weltmarktführers für Industriegase habe die Ziele für das Gesamtjahr angehoben. Konzernchef Steve Angel habe von einem "sehr starken Quartal" und einem "hohen Profitabilitätsniveau" gesprochen. Trotz der anhaltenden Unsicherheiten habe er "Vertrauen in das Geschäftsmodell und die High-Performance-Kultur, die auch in den kommenden Jahren steigende Gewinne und Cash Flows bringen" sollten.Linde überzeuge erneut v.a. mit der hohen Profitabilität. Die Linde-Aktie habe den jüngsten Rücksetzer mittlerweile wieder aufgeholt und habe auch auf dem aktuellen Niveau noch Potenzial. Der DAX-Titel bleibe ein Basisinvestment, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.11.2020)