ISIN Linde-Aktie:

DE0006483001



WKN Linde-Aktie:

648300



Ticker-Symbol Linde-Aktie:

LIN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Linde-Aktie:

LNAGF



Kurzprofil Linde AG:



Die Linde Group (ISIN: DE0006483001, WKN: 648300, Ticker-Symbol: LIN, Nasdaq OTC-Symbol: LNAGF) hat im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz von 17,113 Mrd. EUR erzielt und ist damit eines der führenden Gase- und Engineeringunternehmen der Welt. Mit rund 58.000 Mitarbeitern ist Linde in mehr als 100 Ländern vertreten.



Die Strategie der Linde Group ist auf ertragsorientiertes und nachhaltiges Wachstum ausgerichtet. Der gezielte Ausbau des internationalen Geschäfts mit zukunftsweisenden Produkten und Dienstleistungen steht dabei im Mittelpunkt.



Linde handelt verantwortlich gegenüber Aktionären, Geschäftspartnern, Mitarbeitern, der Gesellschaft und der Umwelt - weltweit, in jedem Geschäftsbereich, jeder Region und an jedem Standort. Linde entwickelt Technologien und Produkte, die Kundennutzen mit einem Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung verbinden.



Informationen über The Linde Group finden Sie online unter www.linde.com (21.08.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Linde-Aktienanalyse von Analyst Bernhard Weininger von Independent Research:Bernhard Weininger, Analyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Industriegase-Herstellers und Anlagenbauers Linde AG (ISIN: DE0006483001, WKN: 648300, Ticker-Symbol: LIN, Nasdaq OTC-Symbol: LNAGF).Die EU-Kommission habe den geplanten Zusammenschluss zwischen Linde und Praxair am 20.08. unter Auflagen genehmigt. Die Zugeständnisse seitens der Fusionspartner sähen den Verkauf des gesamten europäischen Gasegeschäfts von Praxair sowie deren Beteiligung an SIAD (italienisches Joint Venture) vor. Zudem würden zusätzliche Lieferverträge für Helium abgegeben. Die EU-Kommission werde nun potenzielle Käufer hinsichtlich deren Geeignetheit prüfen. Anfang Juli sei bereits eine Verkaufsvereinbarung mit Taiyo Nippon Sanso für den Großteil des europäischen Gasegeschäfts von Praxair geschlossen worden. Vor diesem Hintergrund erwarte Weininger diesbezüglich keine Probleme. Nach der Freigabe aus der EU hänge das Gelingen des Zusammenschlusses nun noch von der Entscheidung der US-Wettbewerbsbehörde ab.Bernhard Weininger, Analyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für die Linde-Aktie bekräftigt und das Kursziel von 177 auf 178 Euro (Discounted-Cashflow-Modell inkl. Risikoabschlag) erhöht. (Analyse vom 21.08.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Linde-Aktie:174,80 EUR -0,17% (21.08.2018, 10:37)Tradegate-Aktienkurs Linde-Aktie:174,60 EUR -0,34% (21.08.2018, 10:39)