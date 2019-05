Tradegate-Aktienkurs Linde-Aktie:

158,00 EUR -2,20% (13.05.2019, 14:42)



ISIN Linde-Aktie:

IE00BZ12WP82



WKN Linde-Aktie:

A2DSYC



Ticker-Symbol Linde-Aktie:

LIN



Kurzprofil Linde plc:



Die Linde Group (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC, Ticker-Symbol: LIN) hat im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz von 17,113 Mrd. EUR erzielt und ist damit eines der führenden Gase- und Engineeringunternehmen der Welt. Mit rund 58.000 Mitarbeitern ist Linde in mehr als 100 Ländern vertreten.



Die Strategie der Linde Group ist auf ertragsorientiertes und nachhaltiges Wachstum ausgerichtet. Der gezielte Ausbau des internationalen Geschäfts mit zukunftsweisenden Produkten und Dienstleistungen steht dabei im Mittelpunkt.



Linde handelt verantwortlich gegenüber Aktionären, Geschäftspartnern, Mitarbeitern, der Gesellschaft und der Umwelt - weltweit, in jedem Geschäftsbereich, jeder Region und an jedem Standort. Linde entwickelt Technologien und Produkte, die Kundennutzen mit einem Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung verbinden.



Informationen über The Linde Group finden Sie online unter www.linde.com. (13.05.2019/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Linde-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Strauß von der NORD LB:Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Industriegase-Hersteller und Anlagenbauer Linde plc (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC, Ticker-Symbol: LIN) von 140 auf 150 Euro.Linde habe für das erste Quartal 2019 solide Zahlen vorlegen können, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Zwar habe der Umsatz als Folge negativer Währungseffekte stagniert. Beim bereinigten operativen Pro-forma-Ergebnis habe aber ein Zuwachs erzielt werden können. Noch sei der Vollzug der Fusion von Praxair und Linde allerdings nicht lange genug her, um beurteilen zu können, ob der Zusammenschluss gelungen sei. Auf das Management würden noch erhebliche Integrationsaufgaben warten. Immerhin scheine die Unternehmensführung das Synergiepotenzial und das Geschäftsumfeld nun jedoch so positiv einzuschätzen, dass die Ergebnisprognose für das Gesamtjahr 2019 angehoben worden sei. Strauß habe auf Basis der jüngsten Zahlenveröffentlichungen und des Ausblicks seine Schätzungen überarbeitet.Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, hat in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für die Linde-Aktie bekräftigt und das Kursziel von 140 auf 150 Euro angehoben. (Analyse vom 13.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Linde-Aktie:Xetra-Aktienkurs Linde-Aktie:158,75 EUR -0,16% (13.05.2019, 14:29)