Kurzprofil Linde plc:



Die Linde plc (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC, Ticker-Symbol: LIN) ist ein führendes Industriegase- und Engineering-Unternehmen mit einem Umsatz (pro forma) von 28 Mrd. USD (24 Mrd. EUR) im Jahr 2018. Das Unternehmen beschäftigt weltweit ca. 80.000 Mitarbeiter und bedient Kunden in mehr als 100 Ländern der Erde. Linde plc liefert innovative und nachhaltige Lösungen für seine Kunden und schafft Mehrwert für alle Beteiligten. Das Unternehmen macht die Welt produktiver, indem es Produkte, Technologien und Dienstleistungen entwickelt, die die wirtschaftliche und ökologische Leistung seiner Kunden in einer vernetzten Welt verbessern und ihnen ermöglicht, ihre Betriebskosten zu senken und die Effizienz zu steigern. Für weitere Informationen über das Unternehmen besuchen Sie bitte www.linde.com (30.12.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Linde-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriegase-Herstellers und Anlagenbauers Linde plc (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC, Ticker-Symbol: LIN) unter die Lupe.Durch die Fusion mit Praxair sei Linde zum Weltmarktführer für Industriegase und zum zweitgrößten DAX-Konzern aufgestiegen. CEO Steve Angel habe Linde auf Rendite getrimmt und die Integration erfolgreich gemeistert. Für künftiges Wachstum müsse aber sein Nachfolger sorgen. Dieser stehe bereits in den Startlöchern.Laut "Handelsblatt" solle der Inder Sanjiv Lamba auf Angel folgen. Lamba sei bereits bei der alten Linde Teil des Vorstands gewesen und trete im Januar das Amt des COO an. Arbeite er erfolgreich, gelte er als neuer Chef gesetzt. "Das nächste Jahr wird für Lamba das entscheidende sein", sage auch der mächtige Linde-Chairman Wolfgang Reitzle zum "Handelsblatt". Direkt bestätigen wollen habe er die Spekulationen aber nicht.Für Lamba werde es darum gehen, neue Wachstumsfelder für Linde zu finden. Die Rendite lasse sich nicht mehr beliebig steigern, der Megatrend Wasserstoff verspreche zwar viel Potenzial, der Durchbruch auf breiter Front brauche aber noch Zeit. Er müsse auch entscheiden, wie es langfristig mit dem eher margenschwachen Anlagenbau weitergehe, den Angel trotz anfänglicher Skepsis aufgrund der guten Synergien mit dem Kerngeschäft weitergeführt habe. Auch die Medizingase-Tochter Lincare habe einst auf der Kippe gestanden, habe aber gerade in der Corona-Pandemie überzeugen können.Die Linde-Aktie bleibt ein Basisinvestment im DAX, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link