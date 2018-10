ISIN Linde-Aktie:

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Linde-Aktienanalyse von Analyst Bernhard Weininger von Independent Research:Bernhard Weininger, Analyst von Independent Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriegase-Herstellers und Anlagenbauers Linde AG (ISIN: DE0006483001, WKN: 648300, Ticker-Symbol: LIN, Nasdaq OTC-Symbol: LNAGF) von "halten" auf "verkaufen" herab.Die US-Wettbewerbsbehörde FTC (22.10.) habe unter zusätzlichen Auflagen den Zusammenschluss von Linde und Praixair genehmigt. Damit sei die letzte Hürde für die Fusion (wahrscheinlich per 31.10.2018) beseitigt. Somit könnten auch die Aktionäre der Linde AG, die ihre Aktien (ca. 8% des Aktienkapitals; ISIN: DE0006483001) nicht angedient haben, heraus gedrängt (umwandlungsrechtlicher Squeeze-Out) werden. Wie das Unternehmen bereits bekannt gegeben habe (am 15.10.), belaufe sich die Barabfindung auf voraussichtlich 188,24 Euro je Linde AG-Aktie (ermittelt durch beauftragten externen Bewertungsgutachter, bestätigt durch gerichtlich bestellten Prüfer). Im Anschluss an den Squeeze-Out erlösche die Börsennotierung dieser Aktien! Durch den anstehenden Squeeze-Out spiele für die nicht angedienten Linde AG-Aktien die künftige Geschäftsentwicklung des fusionierten Linde Praxair-Konzern keine Rolle.Da der Aktienkurs die voraussichtliche Höhe des Barabfindungsangebots (188,24 Euro je Aktie, entspricht nach wie vor unserem Kursziel) überschritten hat, lautet unser Rating für die Linde-Aktie neu "verkaufen", so Bernhard Weininger, Analyst von Independent Research. (Analyse vom 23.10.2018)