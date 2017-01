ISIN Linde-Aktie:

DE0006483001



WKN Linde-Aktie:

648300



Ticker-Symbol Linde-Aktie:

LIN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Linde-Aktie:

LNAGF



Kurzprofil Linde AG:



The Linde Group (ISIN: DE0006483001, WKN: 648300, Ticker-Symbol: LIN, Nasdaq OTC-Symbol: LNAGF) hat im Geschäftsjahr 2015 einen Umsatz von 17,944 Mrd. EUR erzielt und ist damit eines der führenden Gase- und Engineeringunternehmen der Welt. Mit rund 65.500 Mitarbeitern ist Linde in mehr als 100 Ländern vertreten.



Die Strategie der Linde Group ist auf ertragsorientiertes und nachhaltiges Wachstum ausgerichtet. Der gezielte Ausbau des internationalen Geschäfts mit zukunftsweisenden Produkten und Dienstleistungen steht dabei im Mittelpunkt. Linde handelt verantwortlich gegenüber Aktionären, Geschäftspartnern, Mitarbeitern, der Gesellschaft und der Umwelt - weltweit, in jedem Geschäftsbereich, jeder Region und an jedem Standort. Linde entwickelt Technologien und Produkte, die Kundennutzen mit einem Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung verbinden.



Informationen über The Linde Group finden Sie online unter www.linde.com. (23.01.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Linde-Aktie zieht es nach unten - ChartanalyseSeit Anfang Juli befand sich die Aktie von Industriegase-Hersteller Linde (ISIN: DE0006483001, WKN: 648300, Ticker-Symbol: LIN, Nasdaq OTC-Symbol: LNAGF) in einem Aufwärtstrend, der in einem Hoch bei 166 Euro gipfelte, so Stephan Feuerstein von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Noch am gleichen Tag sei im Chart aber eine lange rote Tageskerze entstanden. Ausgehend vom zuvor erreichten Hoch hätten die Notierungen an diesem Handelstag in der Spitze um mehr als sechs Prozent nachgegeben. Nach einer in den folgenden zwei Wochen zur Seite verlaufenden Phase zwischen 156 und 159 Euro befinde sich die Aktie von Linde nun in einer fallenden Tendenz. Heute ringe die Linde-Aktie daher im Bereich um 150 Euro gegen einen weiteren Abstieg nach unten. Ein kurzfristiger Abwärtstrend lasse sich aktuell jedoch bereits zwischen 146 und 153 Euro beschreiben.Nach unten könnte um 137 Euro eine erste Unterstützung bestehen, die zuvor die Oberseite einer zwischen Dezember 2015 und August 2016 verlaufenden Seitwärtsphase dargestellt habe. Unterschreitet die Linde-Aktie in einem wiederum zu Abgaben bereiten Marktumfeld auch diesen Halt, so wären auch die Tiefs des vergangenen Jahres von Februar bei 113,50 Euro und Juli bei 116,80 Euro ein mögliches Ziel auf mittlere Sicht für länger nachgebende Notierungen, so Stephan Feuerstein von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 23.01.2017)Börsenplätze Linde-Aktie:150,40 EUR -0,79% (23.01.2017, 10:33)Tradegate-Aktienkurs Linde-Aktie:150,589 EUR -0,61% (23.01.2017, 10:47)