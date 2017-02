ISIN Linde-Aktie:

DE0006483001



WKN Linde-Aktie:

648300



Ticker-Symbol Linde-Aktie:

LIN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Linde-Aktie:

LNAGF



Kurzprofil Linde AG:



The Linde Group (ISIN: DE0006483001, WKN: 648300, Ticker-Symbol: LIN, Nasdaq OTC-Symbol: LNAGF) hat im Geschäftsjahr 2015 einen Umsatz von 17,944 Mrd. EUR erzielt und ist damit eines der führenden Gase- und Engineeringunternehmen der Welt. Mit rund 65.500 Mitarbeitern ist Linde in mehr als 100 Ländern vertreten.



Die Strategie der Linde Group ist auf ertragsorientiertes und nachhaltiges Wachstum ausgerichtet. Der gezielte Ausbau des internationalen Geschäfts mit zukunftsweisenden Produkten und Dienstleistungen steht dabei im Mittelpunkt. Linde handelt verantwortlich gegenüber Aktionären, Geschäftspartnern, Mitarbeitern, der Gesellschaft und der Umwelt - weltweit, in jedem Geschäftsbereich, jeder Region und an jedem Standort. Linde entwickelt Technologien und Produkte, die Kundennutzen mit einem Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung verbinden.



Informationen über The Linde Group finden Sie online unter www.linde.com (14.02.2017/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Linde-Aktie: Hervorragende Long-Chance bei Ausbruch - ChartanalyseZwischen März 2015 und etwa Februar des darauf folgenden Jahres tendierte die Aktie von Linde (ISIN: DE0006483001, WKN: 648300, Ticker-Symbol: LIN, Nasdaq OTC-Symbol: LNAGF) in einem mittelfristigen Abwärtstrend und fiel von 195,55 Euro auf ein Verlaufstief von gerade einmal 113,50 Euro zurück, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Erst zu Beginn von 2016 habe sich der Kursverlauf des Linde-Papiers wieder stabilisiert und einen Anstieg an eine Begrenzungslinie um 131,80 Euro erlaubt. Im August sei schließlich mit einem dynamischen Kursausbruch ein Kaufsignal zustande gekommen und habe es erlaubt binnen weniger Handelstage einen Kursanstieg auf 158,00 Euro zu vollziehen. Seitdem stecke die Linde-Aktie jedoch innerhalb einer ausgeprägten Seitwärtsphase zwischen den beiden Fibonacci-Retracements von 38,2 sowie 61,8% fest und warte auf weitere Signale.Untergeordnet hätten Markteilnehmer seit Dezember aber einen kurzfristigen Abwärtstrend etabliert, der nun zusammen mit dem gleitenden Durchschnitt EMA 50 auf dem Prüfstand stehe und bei einem nachhaltigen Ausbruch bestens auf der Long-Seite nachgehandelt werden könne. Die übergeordnete Seitwärtskonsolidierung sollte hiervon aber noch unberührt bleiben. Das Kurspotenzial bleibt kurzfristig auf 166,00 Euro beschränkt, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 14.02.2017)Börsenplätze Linde-Aktie:152,25 EUR 0,00% (14.02.2017, 11:27)Tradegate-Aktienkurs Linde-Aktie:152,161 EUR -0,10% (14.02.2017, 11:29)