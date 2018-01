ISIN Linde-Aktie:

DE0006483001



WKN Linde-Aktie:

648300



Ticker-Symbol Linde-Aktie:

LIN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Linde-Aktie:

LNAGF



Kurzprofil Linde AG:



The Linde Group (ISIN: DE0006483001, WKN: 648300, Ticker-Symbol: LIN, Nasdaq OTC-Symbol: LNAGF) hat im Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz von 16,948 Mrd. EUR erzielt und ist damit eines der führenden Gase- und Engineeringunternehmen der Welt. Mit rund 60.000 Mitarbeitern ist Linde in mehr als 100 Ländern vertreten.



Die Strategie der Linde Group ist auf ertragsorientiertes und nachhaltiges Wachstum ausgerichtet. Der gezielte Ausbau des internationalen Geschäfts mit zukunftsweisenden Produkten und Dienstleistungen steht dabei im Mittelpunkt.



Linde handelt verantwortlich gegenüber Aktionären, Geschäftspartnern, Mitarbeitern, der Gesellschaft und der Umwelt - weltweit, in jedem Geschäftsbereich, jeder Region und an jedem Standort. Linde entwickelt Technologien und Produkte, die Kundennutzen mit einem Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung verbinden. (11.01.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Linde-Aktie: Dynamischer Kurssprung! ChartanalyseBesonders nachgefragt sind am Donnerstag Papiere des Gaseherstellers Linde (ISIN: DE0006483001, WKN: 648300, Ticker-Symbol: LIN, Nasdaq OTC-Symbol: LNAGF) und konnten sich hierdurch im heutigen Handel an die DAX-Gewinnerspitze setzen. Viel wichtiger ist jedoch ein Anstieg über die 2015'er Hochs, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Der dynamische Kurssprung an die Verlaufshochs aus 2015 bei 195,55 Euro weise im Gegensatz zu anderen DAX-Titeln auf entschlossene Käufer hin, die sogar bereit seien, ein größeres Kaufsignal aufzustellen. Seit den Verlaufstiefs bei 113,50 Euro aus Anfang 2016 hätten Marktteilnehmer nämlich einen starken Aufwärtstrend etablieren können, der im weiteren Verlauf zu einem größeren Kaufsignal und der Beendigung der knapp zweijährigen Konsolidierungsphase führen könnte. Mittelfristig orientierte Investoren sollten unbedingt einen Blick auf diesen Wert werfen und womöglich schon bald mit einem Long-Investment einsteigen.Schaffe es das Wertpapier von Linde in dieser Woche über die Hochs aus 2015 bei 195,55 Euro zu springen, steige die Wahrscheinlichkeit auf einen weiteren Lauf zum Niveau von zunächst 209,50 Euro spürbar an. Nach einem zwischengeschalteten Rücklauf zurück auf das Ausbruchsniveau von 195,55 Euro dürfte anschließend mittelfristiges Kurspotenzial an die rechnerische Zielzone um 250,00 Euro freigesetzt werden, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 11.01.2018)Börsenplätze Linde-Aktie:194,00 EUR +0,54% (11.01.2018, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Linde-Aktie:194,30 EUR +0,82% (11.01.2018, 17:53)