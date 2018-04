Kursziel

Linde-Aktie (zum Umtausch)

(EUR) Rating

Linde-Aktie (zum Umtausch) Firma Aktienanalyst Datum: 242,50 buy Baader Bank Markus Mayer 17.04.2018 - kaufen DZ BANK Peter Spengler 16.04.2018 - buy Deutsche Bank Tim Jones 03.04.2018 176,00 overweight Barclays Sebastian Satz 23.03.2018 175,00 neutral Citigroup Thomas Wrigglesworth 20.03.2018 208,00 buy Kepler Cheuvreux Martin Rödiger 16.03.2018 191,00 hold Warburg Research Eggert Kuls 12.03.2018 200,00 halten LBBW Ulle Wörner 12.03.2018 156,00 verkaufen NordLB Thorsten Strauß 08.03.2018 - neutral JPMorgan Chetan Udeshi 08.03.2018 180,00 hold Commerzbank Michael Schäfer 08.03.2018

Xetra-Aktienkurs Linde-Aktie (zum Umtausch):

175,40 EUR -1,63% (19.04.2018, 16:08)



Tradegate-Aktienkurs Linde-Aktie (zum Umtausch):

175,70 EUR -1,50% (19.04.2018, 16:00)



ISIN Linde-Aktie (zum Umtausch):

DE000A2E4L75



WKN Linde-Aktie (zum Umtausch):

A2E4L7



Ticker-Symbol Linde-Aktie(zum Umtausch):

LINU



Kurzprofil Linde AG:



Die Linde Group (ISIN: DE000A2E4L75, WKN: A2E4L7, Ticker-Symbol: LINU) hat im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz von 17,113 Mrd. EUR erzielt und ist damit eines der führenden Gase- und Engineeringunternehmen der Welt. Mit rund 58.000 Mitarbeitern ist Linde in mehr als 100 Ländern vertreten.



Die Strategie der Linde Group ist auf ertragsorientiertes und nachhaltiges Wachstum ausgerichtet. Der gezielte Ausbau des internationalen Geschäfts mit zukunftsweisenden Produkten und Dienstleistungen steht dabei im Mittelpunkt.



Linde handelt verantwortlich gegenüber Aktionären, Geschäftspartnern, Mitarbeitern, der Gesellschaft und der Umwelt - weltweit, in jedem Geschäftsbereich, jeder Region und an jedem Standort. Linde entwickelt Technologien und Produkte, die Kundennutzen mit einem Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung verbinden. Informationen über The Linde Group finden Sie online unter www.linde.com. (19.04.2018/ac/a/d)



München (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Linde-Aktie (zum Umtausch) (ISIN: DE000A2E4L75, WKN: A2E4L7, Ticker-Symbol: LINU) nach Bekanntgabe der Jahreszahlen 2017 zu? 242,50 oder 156,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Linde-Aktie (zum Umtausch) auf einen Blick zusammengestellt.Der Industriegase-Hersteller und Anlagenbauer Linde AG hat am 8. März seine Jahreszahlen 2017 vorgelegt. Der Technologiekonzern habe sich im Geschäftsjahr 2017 solide entwickelt und sowohl den Konzernumsatz als auch das operative Konzernergebnis währungsbereinigt gesteigert, so das Unternehmen. Mit dem Effizienzprogramm "LIFT" komme der Konzern zügiger voran als geplant. Der Umsatz solle in 2018 auf dem Vorjahresniveau liegen und könnte um bis zu 4 Prozent steigen; das operative Ergebnis solle um bis zu 5 Prozent steigen. Der Vollzug des Unternehmenszusammenschlusses mit Praxair sei weiterhin in H2/2018 geplant. Die Linde AG habe in 2017 ihre Wachstumsziele erreicht. Zudem habe Linde eine Dividendenerhöhung angekündigt. Vorstand und Aufsichtsrat würden der Hauptversammlung vorschlagen, eine Dividende in Höhe von 7,00 EUR je Stückaktie auszuschütten.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Linde-Aktie (zum Umtausch) anbetrifft, kommt eine der höchsten Kursprognosen von Ulle Wörner. Der LBBW-Investmentanalyst hat am 12.03. sein Kursziel von 184 Euro auf 200 Euro erhöht und sein "halten"-Rating für den DAX-Titel bestätigt. Trotz hoher negativer Sondereffekte (Restrukturierung, Kosten für den geplanten Merger mit Praxair) habe sich das Nettoergebnis um 24% auf 1,4 Mrd. EUR erhöht, so der Analyst. Neben einem verbesserten Finanzergebnis habe hierzu u.a. auch ein einmaliger positiver Effekt von 250 Mio. EUR aus der US-Steuerreform beigetragen.Hingegen hat Thorsten Strauß, Aktienanalyst der Nord LB, am 08.03. nach Zahlen sein Kursziel von 156 Euro und sein "verkaufen"-Rating für die Linde-Aktie (zum Umtausch) bestätigt. Der Industriegase-Hersteller und Anlagenbauer habe die Markterwartungen erreicht, so der Analyst. Jedoch seien die Umsatz- und Ergebniszuwächse angesichts des günstigen Konjunkturumfelds unbefriedigend.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Linde-Aktie (zum Umtausch)?Börsenplätze Linde-Aktie (zum Umtausch):