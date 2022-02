Kursziel

Linde-Aktie Rating

Linde-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 390,00 USD Buy Jefferies Laurence Alexander 07.02.2022 327,00 EUR Add Baader Bank Markus Mayer 02.02.2022 400,00 USD Buy Citigroup P.J. Juvekar 10.01.2022 400,00 USD Buy Societe Generale Peter Clark 04.01.2022 404,00 USD Outperform Wolfe Research Josh Silverstein 09.12.2021 302,00 EUR Halten Raiffeisen Bank International AG Aaron Alber 02.12.2021 320,00 EUR Buy Deutsche Bank Tim Jones 12.11.2021

Börsenplätze Linde-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Linde-Aktie:

261,75 EUR +0,93% (08.02.2022)



XETRA-Aktienkurs Linde-Aktie:

261,80 EUR +0,71% (08.02.2022)



ISIN Linde-Aktie:

IE00BZ12WP82



WKN Linde-Aktie:

A2DSYC



Ticker-Symbol Linde-Aktie:

LIN



Kurzprofil Linde plc:



Die Linde plc (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC, Ticker-Symbol: LIN), ein weltweit führender Technologiekonzern, produziert Industriegase, die anschließend in verschiedenen Bereichen wie dem Energiesektor, der Stahlproduktion, der Chemieverarbeitung, dem Umweltschutz oder medizinischen Therapien zum Einsatz kommen. Darüber hinaus umfassen die weiteren Unternehmensaktivitäten Planung und Bau von Industrieanlagen für verfahrenstechnische Projekte sowie die Herstellung von Anlagenkomponenten. Dienstleistungen wie Ingenieurberatung, Projektmanagement, Personalschulung und Kundendienst runden das Portfolio ab. Die Strategie der Linde Group ist dabei auf ertragsorientiertes und nachhaltiges Wachstum ausgerichtet. Im Oktober 2018 entstand der heutige Konzern Linde plc durch die Fusion der deutschen Linde AG mit deren amerikanischem Konkurrenten Praxair Inc. (09.02.2022/ac/a/d)







München (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie von Linde plc (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC, Ticker-Symbol: LIN) vor Bekanntgabe der Zahlen zu? 404,00 oder 390,00 EUR? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Linde-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Der Industriegase-Hersteller und Anlagenbauer Linde plc wird am 10.02.2022 die Zahlen für das vierte Quartal 2021 vorlegen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Linde-Aktie anbetrifft, hat Josh Silverstein, Analyst von Wolfe Research, sie in einer Studie vom 09.12.2021 von "peer perform" auf "outperform" hochgestuft. Das Kursziel wurde von 338,00 auf 404,00 USD angehoben. Er bevorzuge Linde gegenüber Air Products, das er herabgestuft habe, da er ein breites Endmarktengagement sehe, das ein anhaltendes EPS-Wachstum, ein geringeres Projektausführungsrisiko und das Potenzial für starke Aktionärsrenditen, die zu einem besseren Aufwärtspotenzial führen würden, unterstütze.Die niedrigste Kursprognose für die Linde-Aktie kommt von Jefferies. Analyst Laurence Alexander hat den Titel am 07.02.2022 auf "buy" belassen. Das Kursziel von 390 USD wurde bestätigt. Das Geschäftsumfeld insbesondere in Europa sei der ideale Lackmustest für die Preissetzungsmacht der Industriegase-Unternehmen, die Reaktionsfähigkeit von Linde auf unerwartete systemische Schocks und die Stärke des derzeitigen Investitionszyklus, so der Analyst.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Linde-Aktie auf einen Blick: