Linde-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 290,00 EUR Buy UBS Aaron Alber 14.07.2021 285,00 EUR Add Baader Bank Markus Mayer 12.07.2021 250,00 EUR Halten Raiffeisen Bank International AG Aaron Alber 30.06.2021 - Peer-perform Wolfe Research Josh Silverstein 09.06.2021 333,00 USD Buy HSBC Sriharsha Pappu 03.06.2021 330,00 USD Buy Vertical Research Kevin McCarthy 18.05.2021



Börsenplätze Linde-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Linde-Aktie:

250,75 EUR +0,08% (29.07.2021, 08:22)



XETRA-Aktienkurs Linde-Aktie:

252,10 EUR -0,36% (28.07.2021)



ISIN Linde-Aktie:

IE00BZ12WP82



WKN Linde-Aktie:

A2DSYC



Ticker-Symbol Linde-Aktie:

LIN



Kurzprofil Linde plc:



Die Linde plc (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC, Ticker-Symbol: LIN) ist ein führendes Industriegase- und Engineering-Unternehmen mit einem Umsatz (pro forma) von 28 Mrd. USD (24 Mrd. EUR) im Jahr 2018. Das Unternehmen beschäftigt weltweit ca. 80.000 Mitarbeiter und bedient Kunden in mehr als 100 Ländern der Erde. Linde plc liefert innovative und nachhaltige Lösungen für seine Kunden und schafft Mehrwert für alle Beteiligten. Das Unternehmen macht die Welt produktiver, indem es Produkte, Technologien und Dienstleistungen entwickelt, die die wirtschaftliche und ökologische Leistung seiner Kunden in einer vernetzten Welt verbessern und ihnen ermöglicht, ihre Betriebskosten zu senken und die Effizienz zu steigern. Für weitere Informationen über das Unternehmen besuchen Sie bitte www.linde.com. (29.07.2021/ac/a/d)







München (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie von Linde plc (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC, Ticker-Symbol: LIN) vor Bekanntgabe der Zahlen zu? 290,00 oder 250,00 EUR? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Linde-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Der Industriegase-Hersteller und Anlagenbauer Linde plc wird am 30. Juli 2021 die Zahlen für das zweite Quartal 2021 vorlegen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Linde-Aktie anbetrifft, hat Andrew Stott, Analyst der UBS, sie in einer Branchenstudie vom 13.07.2021 weiterhin mit dem Rating "buy" bewertet. Das Kursziel wurde von 265,00 auf 290,00 Euro angehoben. 2021 dürfte für die Chemiebranche trotz der gestiegenen Rohstoffpreise ein starkes Jahr werden, so der Analyst. Investoren hätten dies aber schon vorweg genommen, was sich auch an den dürftigen Kursreaktionen auf Eckdaten von BASF, Covestro oder Wacker gezeigt habe. Hersteller von Industriegasen wie etwa Linde hätten aber das Zeug dazu, das breite Wirtschaftswachstum weiter zu übertreffen.Die niedrigste Kursprognose für die Linde-Aktie kommt von der Raiffeisen Bank International AG. Analyst Aaron Alber hat den Titel am 30.06.2021 auf "halten" belassen. Das Kursziel laute 250,00 Euro. Linde sei dank seines defensiven Geschäftsmodells und vorteilhaften Produktmix gut durch die Pandemie gekommen und habe im ersten Quartal 2021 abermals ein solides Ergebnis abgeliefert, so der Analyst. In die Karten habe Linde dabei vor allem eine robuste Kundennachfrage gespielt, welche sich im Einklang mit den zu beobachtenden generellen Preissteigerungen an den Rohstoffmärkten in höheren Absatzpreisen niedergeschlagen habe.Für das Gesamtjahr 2021 erwarte Linde nun einen bereinigten Gewinn je Aktie zwischen USD 9,60 und USD 9,80, was einem Gewinnwachstum zwischen 17% und 19% entsprechen würde. Davor habe Linde USD 9,10 bis USD 9,30 je Aktie in Aussicht gestellt. Der angehobene Ausblick auf das Gesamtjahr überzeuge Alber. Der Analyst sehe Linde weiterhin als attraktives Investment mit einer guten Ausgewogenheit in der breiten Produktpalette, die von den Kooperationen im Bereich Wasserstoff noch zusätzlich unterstrichen werde.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Linde-Aktie auf einen Blick: