Kurzprofil Limes Schlosskliniken AG:



Im Herzen der Mecklenburger Schweiz gelegen, ist die Limes Schlosskliniken (ISIN: DE000A0JDBC7, WKN: A0JDBC, Ticker-Symbol: LIK) ein privates Akutkrankenhaus, das sich auf die Behandlung von psychischen und psychosomatischen Krankheitsbildern, sowie von stressbedingten Erkrankungen/ Stressfolgeerkrankungen spezialisiert hat. (31.10.2019/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Limes Schlosskliniken-Aktienanalyse von FMR Research:Dr. Christian Ehmann und Winfried Becker, Aktienanalysten von FMR Research, starten ihre Coverage für die Aktie der Limes Schlosskliniken AG (ISIN: DE000A0JDBC7, WKN: A0JDBC, Ticker-Symbol: LIK) in einer aktuellen Aktienanalyse und raten nun zum Kauf.Hoher Bedarf an psychiatrischer Betreuung: Die Anzahl der durch psychische Erkrankungen generierten Arbeitsunfähigkeitstage nehme zu und habe in 2019 einen Wert von 236 Tage/100 Versicherte erreicht. Das psychiatrische Behandlungskonzept der Limes Schlosskliniken bediene einen wachsenden Bedarf in Deutschland. Hierbei setze die LIMES Schlosskliniken den Fokus auf eine psychiatrische Versorgung auf hohem Niveau in Kombination mit besonderen Orten (Healing Environment) und einem hochklassigen Hotelbetrieb.Die im März 2016 eröffnete Limes Schlossklinik in der Mecklenburger Schweiz sei seit Mitte 2017 in der Gewinnzone.Hohe Wachstumsziele: Limes habe sich zum Ziel gesetzt, zu der führenden Privatklinik für Stressfolgeerkrankungen in Europa zu werden und dabei mit 4 Standorten einen Umsatz von 60 Mio. Euro mit einer EBIT-Marge von 20% zu erwirtschaften. Mit der geplanten Eröffnung der Standorte bei Köln/NRW und Bad Brückenau/Bayern würden sich die Kapazitäten von 112 auf 288 Betten erhöhen, die bei Vollauslastung jährlich ca. 2100 Patienten behandeln könnten. Die Eröffnung des vierten Standortes sei ein wichtiges Ziel der Unternehmensführung und werde aktiv vorbereitet. Eine Erweiterung der Fachgebiete der Klinikgruppe auf Kardiopsychiatrie, Abhängigkeitsstörungen und Jugendpsychiatrie sei geplant.Dr. Christian Ehmann und Winfried Becker, Aktienanalysten von FMR Research, starten ihre Coverage zur Limes Schlosskliniken-Aktie mit einer Kaufempfehlung und einem 12-Monats-Kursziel von 113,00 Euro, was einem derzeitigem Aufwärtspotenzial von 26% entspricht. Dies basiere auf ihrem DCF Modell, welches einen fairen Wert pro Aktie von 112,56 Euro (Base Case) bzw. 146,73 Euro (Best Case) ausgebe. (Analyse vom 31.10.2019)