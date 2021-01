Bonn (www.aktiencheck.de) - Auch Japan wurde von einer erneuten Welle der Coronavirus-Pandemie getroffen, so die Analysten von Postbank Research.



Der Lockdown, der aktuell ebenso wie neue Einreiseverbote bis zum 7. Februar befristet worden sei, sei eher milder Natur und dürfte die wirtschaftliche Erholung nicht stark ausbremsen. Die Einkaufsmanagerindices für den Monat Januar würden diese Ansicht unterstützen. Der Index für das Verarbeitende Gewerbe habe zwar erstmals seit Mai wieder zurückgesetzt; allerdings nur leicht, nämlich von 50,0 auf 49,7 Punkte. Stärker sei hingegen der Rückgang des Dienstleistungsindex ausgefallen, und zwar von 47,7 auf 45,7 Punkte. Beide Stimmungsindikatoren würden somit weit über den Tiefpunkten des ersten Lockdowns (41,9 für die Industrie; 21,5 für die Dienstleistungen) notieren.



Die Industrie profitiere im Übrigen von einer robusten Nachfrage aus dem Ausland. Japans Exporte seien im Dezember mit zwei Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat zum ersten Mal seit mehr als zwei Jahren gestiegen. Die Exporte nach China seien dabei um 10,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr geklettert. Unterdessen habe die japanische Notenbank auf der jüngsten Sitzung ihren geldpolitischen Kurs beibehalten und ihre pessimistische Wachstumsprognose für das laufende Fiskaljahr bekräftigt. Die Währungshüter würden davon ausgehen, dass die japanische Wirtschaft in dem Fiskaljahr bis Ende März 2021 um 5,6 Prozent schrumpfen werde. Für das darauffolgende Jahr habe die Bank of Japan aber ihre Prognose auf ein Wachstum von 3,9 Prozent erhöht. Der "sichere Währungshafen" Yen habe nach der Sitzung der Europäischen Zentralbank und der Veröffentlichung der Einkaufsmanagerindizes für die Eurozone etwas an Wert verloren. (25.01.2021/ac/a/m)



