Frankfurt-Aktienkurs Lenovo-Aktie:

0,651 EUR +1,24% (12.11.2018, 13:38)



Tradegate-Aktienkurs Lenovo-Aktie:

0,651 EUR +2,52% (12.11.2018, 13:27)



Hong Kong-Aktienkurs Lenovo-Aktie:

5,83 HKD +0,52% (12.11.2018)



ISIN Lenovo-Aktie:

HK0992009065



WKN Lenovo-Aktie-Aktie:

894983



Ticker-Symbol Lenovo-Aktie Deutschland:

LHL



Hong Kong Ticker-Symbol Lenovo-Aktie:

0992.HK



Kurzprofil Lenovo Group Ltd.:



Lenovo Group Ltd. (ISIN: HK0992009065, WKN: 894983, Ticker-Symbol: LHL, Hong Kong-Symbol: 0992.HK) ist eine Investment-Holding-Gesellschaft, die hauptsächlich mit Personal Computern und verwandten Geschäftsbereichen befasst ist. Zu den Hauptprodukten des Unternehmens zählen Think-Marken-PCs und Consumer-PCs der Marke Idea sowie Server, Workstations und eine Familie von mobilen Internet-Geräten, darunter Tablets und Smartphones. Das Unternehmen betreibt sein Geschäft in vier geografischen Segmenten, darunter China, Asien-Pazifik (AP), Europa, Mittlerer Osten und Afrika (EMEA) und Amerika (AG). Das Unternehmen bietet auch Cloud-Service und andere damit verbundene Dienstleistungen. (12.11.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Hong Kong (www.aktiencheck.de) - Lenovo-Aktienanalyse des Analysten Vincent Chen von CLSA:Vincent Chen, Analyst beim Investmenthaus CLSA, hält im Rahmen einer Aktienanalyse an seiner Kaufempfehlung für die Aktien von Lenovo Group Ltd. (ISIN: HK0992009065, WKN: 894983, Ticker-Symbol: LHL, Hong Kong-Symbol: 0992.HK) fest.Der Quartalsbericht von Lenovo Group Ltd. habe in verschiedener Hinsicht Verbesserungen gezeigt. Damit sei die positive Haltung gegenüber dem Titel untermauert worden, so die CLSA-Analysten.Der Verluste in der Mobile-Sparte gehe zurück und der Umsatz im Data Center-Segment steige rapide an. Zu den positiven Überraschungen würden auch der Anstieg des durchschnittlichen Verkaufspreises im PC-Geschäft zählen.Analyst Vincent Chen ist der Auffassung, dass das Management viele Dinge richtige anpacke. Das Kursziel für die Lenovo-Aktie sei von 6,68 auf 7,56 HKD heraufgesetzt worden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Lenovo-Aktie: