Die europäische Berichtssaison, welche traditionell etwas später starte, steuere aktuell auf ihren Höhepunkt zu. Dabei hätten auch zahlreiche heimische Titel zuletzt ihre Ergebnisse präsentiert. Auf aggregierter Ebene sei es den Unternehmen am "alten Kontinent" ebenso gelungen die Konsensschätzungen mehrheitlich zu übertreffen, wenn auch in einem deutlich geringeren Ausmaß als es bei "Corporate America" der Fall gewesen sei. Zurückzuführen sei dies auf den geringen Anteil an IT-Unternehmen und dem merklich höheren Anteil an Unternehmen aus Sektoren, welche stärker unter der Pandemie gelitten hätten.



Die Hang Seng (ISIN: HK0000004322, WKN: 145733) präsentiere sich heute Morgen deutlich fester, wohingegen an der Tokioter Börse moderate Zuwächse zu verzeichnen seien. Für Europa würden die vorbörslichen Indikationen auf einen Handelsstart mit wenig Veränderung schließen lassen. Neben Quartalsergebnissen würden heute in den USA auch die Inflationsdaten in den Fokus rücken.



Der Preis der Ölsorte Brent habe gestern den siebten Tagesanstieg in Folge erzielen und sich damit über der USD-60-Marke festigen und zwischenzeitlich sogar ein neues 13-Monatshoch markieren können. Unterstützung biete hier nach wie vor das erwartete Anziehen der Nachfrage und die zu beobachtende Förderdisziplin der OPEC+-Staaten, welche das Angebot begrenzt halten sollte. Auch das US-Ölangebot dürfte hier keine Ausnahme bilden. Die US-Energiebehörde (US EIA) habe diesbezüglich gestern ihre Schätzung für das Jahr 2021 von 11,10 Millionen auf 11,02 Millionen Fass pro Tag gesenkt.



Während sich Gold gestern wenig verändert präsentiert habe, sei der Bitcoin weiter kräftig nach oben geklettert und nehme damit zusehends die USD-50.000-Marke ins Visier. Für Schub habe dabei gestern weiterhin die Ankündigung Elon Musks gesorgt, wonach Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol Deutschland: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) schon bald die digitale Währung als Zahlungsmittel akzeptieren werde und man zudem Bitcoins im Wert von USD 1,5 Mrd. gekauft habe. Das habe die Fantasie beflügelt, dass es hier Nachahmer geben könnte. (10.02.2021/ac/a/m)





Weiterhin thematisiert worden sei das große Fiskalpaket der Biden-Regierung, welches auch schon zu Jahresbeginn unterstützend auf das Marktsentiment gewirkt habe.