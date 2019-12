Nachdem die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" in den letzten Jahren das Unternehmen skeptisch betrachtet hatten, empfahlen sie die Leifheit-Aktie im Juni bei Kursen von 21 Euro wieder zum Kauf, was sie hiermit erneut tun. Der CEO gebe Vollgas, sei selbstbewusst und die Experten würden ihm zutrauen, dass er aus der angestaubten Leifheit wieder eine florierende Firma machen könne. (Analyse vom 12.12.2019)



Die 1959 gegründete Leifheit AG (ISIN: DE0006464506, WKN: 646450, Ticker-Symbol: LEI) ist einer der führenden europäischen Markenanbieter von Haushaltsprodukten. Der Leifheit-Konzern gliedert sein operatives Geschäft in die Segmente Household, Wellbeing und Private Label. Die Produkte der Marken Leifheit und Soehnle - zwei der bekanntesten Marken Deutschlands - zeichnen sich durch hochwertige Verarbeitungsqualität in Verbindung mit besonderem Verbrauchernutzen aus. Die französischen Tochterunternehmen Birambeau und Herby sind mit einem ausgewählten Produktsortiment zudem im serviceorientierten Private-Label-Segment tätig. Über alle Segmente hinweg konzentriert sich das Unternehmen auf die Kernkompetenzen in den Produktkategorien Reinigen, Wäschepflege, Küche und Wellbeing. Der Leifheit-Konzern beschäftigt rund 1.100 Mitarbeiter und verfügt über 15 eigene Standorte und Niederlassungen weltweit.



Haar (www.aktiencheck.de) - Leifheit-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Haushaltswarenherstellers Leifheit AG (ISIN: DE0006464506, WKN: 646450, Ticker-Symbol: LEI) unter die Lupe.Den neuen Leifheit-CEO Henner Rinsche hätten die Experten bereits Mitte Juni begrüßt, nachdem er sein Amt in Nassau zum 1. Juni 2019 angetreten habe. Sechs Monate später hätten einen bestens gelaunten Firmenchef zum Hintergrundgespräch beim Eigenkapitalforum in Frankfurt getroffen. Rinsche renne am Kapitalmarkt offene Türen ein. Immerhin habe der ehemalige Europa-Manager von Sodastream vor seinem Amtsantritt bei Leifheit Aktien im Volumen von knapp 4 Mio. Euro gekauft.In den letzten Monaten habe er nochmal für knapp 200.000 Euro nachgelegt. Ein solches Investment eines vormals stets angestellten Managers mache hellhörig und sei nicht alltäglich am Kapitalmarkt. Für Rinsche sachlich aber keine riesige Sache. "Ich habe mir Leifheit im Vorfeld sehr genau angeschaut und bin fest vom Erfolg des Unternehmens überzeugt. Wir haben riesiges Potenzial, und Leifheit ist unter den Konsumartikelaktien in Europa völlig fehl bewertet", so Rinsche.Der CEO habe mit Leifheit einen glasklaren Plan, den er konsequent umsetzen wolle. Leifheit solle kräftig wachsen. Die schwache Bewertung des Unternehmens liege unter anderem daran, dass die Firma in den letzten Jahren viel Staub angesetzt habe. Die einstigen Organe hätten sich zu sehr auf früheren Erfolgen ausgeruht, was sich bitter gerächt habe. In den besten Zeiten habe der Hersteller von Haushaltsprodukten mehr als 20 Mio. Euro vor Steuern und Zinsen verdient. In diesem Jahr würden es bestenfalls noch 10 Mio. Euro sein. Wachstum sei schon länger Fehlanzeige. Rinsche sei fest davon überzeugt, dass es ab 2020 mit Leifheit wieder aufwärts gehe. Auf der Ertragsseite sollten die Aktionäre im nächsten Jahr aber noch keine Wunder erwarten. Das EBIT werde sich gegenüber 2019 bestenfalls moderat verbessern. Ab 2021 wolle der CEO das EBIT deutlich steigern. Perspektivisch halte er EBIT-Margen von 10% für machbar. Dieses Margenniveau sei für Leifheit nicht neu. Vielleicht seien sogar noch ein paar Prozentpunkte mehr drin, was Rinsche aber nicht habe kommentieren wollen. Positiv: Leifheit sei im eingeschwungenen Zustand eine echte Cash-Maschine.Das Wachstum wolle Rinsche mit Investitionen ins Marketing ankurbeln. Ab dem 1. Quartal 2020 gehe es auf den deutschen TV-Bildschirmen mit Leifheit-Produkten richtig los. Mit Werbespots solle der Umsatz in Schwung kommen. "Wir investieren nicht einfach viele Millionen in TV-Werbung. Unsere Spots sind sehr gut durch Pretests vorbereitet. Dadurch erkennen wir schnell, ob unsere Werbung funktioniert oder nicht." Wichtig sei Rinsche auch, dass er die Gewinne in 2020 nicht komplett für TV-Gelder ausgebe. "Wir allokieren unsere Mittel anders als bisher; insbesondere im Marketing. Zudem haben wir intern aufgeräumt und sparen dadurch viel Geld ein. Leifheit braucht keine 1.500 verschiedene Produkte. Es reichen auch 1.000. Somit sparen wir in der Logistik, Verwaltung und in R&D und erhöhen dadurch unsere Gelder für den Einsatz in Verbraucherwerbung massiv. Da ich auch selbst Aktionär bin, habe ich großes Interesse daran, dass Leifheit Geld verdient."An der Börse werde Leifheit mit knapp einer Viertelmilliarde Euro kapitalisiert. Der Free Cashflow werde in 2019 positiv ausfallen. Per Ende September sei die Kasse mit mehr als 50 Mio. Euro gefüllt gewesen. Schulden habe das Unternehmen keine. Lediglich Pensionen würden sich auf der Passivseite mit rund 65 Mio. Euro türmen. Die Dividende von 1,05 Euro, die Leifheit für 2018 ausgekehrt habe, habe teilweise aus der Substanz bezahlt werden müssen. Bleibe die Höhe für 2019 identisch, was die Experten für wahrscheinlich halten würden, erfolge die Ausschüttung ebenfalls noch zu einem geringen Teil aus der Substanz, weil Leifheit die Auszahlung im Cashflow 2019 nicht verdienen werde.Während seines Jobs bei Sodastream habe sich die Aktie bis zum Verkauf an Pepsi verzehnfacht. Bei Leifheit glaube Rinsche nicht an eine Verzehnfachung des Aktienkurses. "Das wäre doch etwas zu viel des Guten. Ich gehe aber fest von einer sehr starken Entwicklung von Leifheit aus. Das wird sich massiv im Aktienkurs bezahlt machen, weshalb ich hier angetreten bin".