Kurzprofil Leifheit AG:



Die 1959 gegründete Leifheit AG (ISIN: DE0006464506, WKN: 646450, Ticker-Symbol: LEI) ist einer der führenden europäischen Markenanbieter von Haushaltsartikeln. Das Unternehmen steht für hochwertige innovative Produkte mit hohem Gebrauchsnutzen und funktionalem Design in den Bereichen Reinigen, Wäschepflege, Küche und Wellbeing. Leifheit und Soehnle zählen zu den bekanntesten Marken Deutschlands. Außer im Markengeschäft ist die Leifheit AG über ihre französischen Tochtergesellschaften Birambeau und Herby im serviceorientierten Volumengeschäft tätig. Der Leifheit-Konzern mit seinen internationalen Niederlassungen beschäftigt rund 1.100 Mitarbeiter. Weitere Informationen über Leifheit finden Sie im Internet unter www.leifheit-group.com, www.leifheit.de, www.soehnle.de. (24.08.2018/ac/a/nw)







Nassau (www.aktiencheck.de) - Bei der Aktie des Haushaltswarenherstellers Leifheit AG (ISIN: DE0006464506, WKN: 646450, Ticker-Symbol: LEI) war zuletzt ein neuer Insiderkauf zu beobachten.Am 22.08.2018 hat Vorstand Ivo Huhmann ein Paket von 1.000 Leifheit-Aktien zum Kurs von 17,7619 EUR erworben, was somit einem Transaktionsvolumen von 17.761,90 EUR entspricht.Wie der Konzern am 14.08.2018 mitteilte, schloss er das erste Halbjahr 2018 mit einem leichten Umsatzwachstum ab. Man glich den Umsatzrückgang der ersten drei Monate 2018 im zweiten Quartal aus und erzielte im ersten Halbjahr 2018 einen Umsatzzuwachs von 0,5% auf 121,5 Mio. EUR. Das Wachstum ist insbesondere auf die robuste Performance im Heimatmarkt Deutschland zurückzuführen. Das Unternehmen erzielte in den ersten sechs Monaten 2018 ein Ergebnis vor Steuern und Zinsen (EBIT) genau auf Vorjahresniveau in Höhe von 6,8 Mio. EUR.Für das Geschäftsjahr 2018 rechnet der Leifheit-Konzern mit einem Umsatzwachstum von 2,5 bis 3,5% gegenüber zuletzt leicht unterhalb von rund 4 bis 5%. Im Markengeschäft geht das Unternehmen von einem Wachstum von 3 bis 4% aus, bei unverändertem Umsatz im Volumengeschäft auf dem Niveau des Jahres 2017. Der Leifheit-Konzern prognostiziert nun ein Ergebnis vor Zinsen und Steuern für das Geschäftsjahr 2018 von etwa 16 bis 17 Mio. EUR, bislang wurde ein EBIT am unteren Ende von 17 bis 18 Mio. EUR erwartet.