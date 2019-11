Bonn (www.aktiencheck.de) - Der NAHB-Hausmarktindex - ein Frühindikator für die Aktivitäten im US-Wohnungsbau - ist im November, wie gestern bekannt gegeben wurde, leicht von 71 auf 70 Zähler gesunken, so die Analysten von Postbank Research.



Nachdem der Indikator zuletzt seine Schwächephase aus der ersten Jahreshälfte überwunden habe, bewege er sich ungeachtet des Rückgangs nunmehr weiterhin in Schlagdistanz zu seinem Höchststand der vergangenen 20 Jahre.



Ob die gute Stimmung im US-Bausektor sich auch in den harten Daten widerspiegele, würden die heute anstehenden Oktober-Daten für die Baubeginne und Baugenehmigungen zeigen. Die Analysten von Postbank Research würden mit einem leichten Anstieg der Baubeginne auf annualisiert 1.280 Tsd. Einheiten rechnen. Dagegen würden sie bei den Baugenehmigungen, die in den Vormonaten eine sehr dynamische Aufwärtsentwicklung gezeigt hätten, eine Gegenbewegung auf 1.350 Tsd. Einheiten erwarten. Damit würden die beiden Indikatoren zusammen aber auf einen weiteren Zuwachs bei den Wohnungsbauinvestitionen hindeuten, nachdem diese im 3. Quartal erstmals seit Ende 2017 wieder zugelegt hätten. Just in einer konjunkturellen Abkühlungsphase könnte der Wohnungsbau damit zu einer Stütze der Binnennachfrage werden und einen Beitrag leisten, eine gesamtwirtschaftliche Rezession in den USA zu vermeiden. (19.11.2019/ac/a/m)





