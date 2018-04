Wien (www.aktiencheck.de) - Beim S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) ging es gestern im Zuge überwiegend über den Erwartungen ausgefallener Quartalszahlen leicht nach oben, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Im Sektorenvergleich überdurchschnittlich hätten sich hingegen die Energietitel präsentiert, welche von einem merklich anziehenden Ölpreis profitiert hätten. Preistreibend beim "schwarzen Gold" habe ein Agenturbericht gewirkt, wonach Saudi-Arabien einen Ölpreis von USD 80 bis 100 anstrebe, um seine Fiskalposition zu stärken. Des Weiteren hätten hier die weiter im Raum stehenden US-Sanktionen gegen die Produktionsländer Russland und Iran unterstützt. Energie- und Grundstofftitel hätten sich heute im Zuge einer freundlichen Tendenz an den asiatischen Aktienbörsen ebenfalls stark präsentiert.Die vorbörslichen Indikatoren würden auf einen leicht positiven Start in den Handelstag für die europäischen Märkte hindeuten. Auch im Rest der Woche stünden Unternehmensergebnisse im Fokus. (19.04.2018/ac/a/m)