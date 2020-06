Wien (www.aktiencheck.de) - Trotz der vor Kurzem von der WHO vermeldeten Rekordzahl neuer Infektionen konnte der asiatische Markt die höchsten Kurse seit vier Monaten erreichen, so die Analysten der Raiffiesen Bank International AG.Der Ölpreis habe den gestrigen Handelstag ohne große Bewegungen bei USD 42,52 beendet. Auch der Goldpreis habe sich nur unbedeutend bewegt und liege derzeit bei knapp unter der Marke von USD 1.770.Aufgrund vorbörslicher Indikatoren würden die Analysten der Raiffiesen Bank International AG an den europäischen Börsen einen leicht positiven Start in den heutigen Handelstag erwarten. (24.06.2020/ac/a/m)