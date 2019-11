Wie funktioniert Autoleasing?

Unterschied zwischen Gewerbe- und Privatleasing

Vorteile gegenüber zum Kauf

Im Gegensatz zum Autokauf entsteht keine Kapitalbindung, da Leasing weder einen hohen Anschaffungspreis noch eine Kreditaufnahme verlangt. Jemandem, der ein Auto nicht besitzen, sondern nur "probefahren" möchte, wird so der Weiterverkauf gespart. Je nach Vertrag, kann schon nach kurzer Zeit das Modell gewechselt werden. Auf diese Weise öffnet sich die Möglichkeit einen Neuwagen zu fahren auch für Personen, die nicht in der Lage sind, einen zu kaufen. Dadurch können Betriebskosten gespart werden, da Neuwagen mit der neusten Technik ausgestattet und meist energieeffizienter sind. Der "Full-Service-Leasing" bietet sogar Reparaturen, Inspektionen und Wartungen an.



Nachteile

Zu beachten ist, dass der Leasingnehmer niemals der Eigentümer ist und somit keine freie Verfügungsgewalt über das geleaste Fahrzeug hat. Trotzdem ist er dazu verpflichtet, alle notwendigen Reparaturen auszuführen (Ausnahme: Full-Service-Leasing). Die Endkosten sind meist höher als bei anderen Finanzierungsangeboten. Der Vertragsnehmer darf nicht kündigen. Dagegen hat der Leasing-Anbieter die Möglichkeit, den Vertrag bei nicht getätigten Zahlungen fristlos aufzuheben. Außerdem können zusätzliche Mehrkosten oder Strafzahlungen anfallen.



Kilometer- oder Restwertleasing?

Beim Kilometerleasing wird bei der Unterzeichnung des Vertrags eine Obergrenze von gefahrenen Kilometern festgehalten. Eine Überschreitung führt zur Nachzahlung. Die meisten Anbieter sehen eine Toleranz für Abweichungen, in der Regel um 2500 km, vor. Diese Art von Leasing hat sowohl für gewerbliche als auch für private Kunden den Vorteil, dass kein großes Kostenrisiko vorhanden ist. Beim Restwertleasing wird am Anfang der Vertragslaufzeit der Wert bestimmt, den das Auto zum Zeitpunkt der Rückgabe vorzeigen muss. Im Gegensatz zum Kilometerleasing ist dies mit unvorhersehbaren Risiken verbunden. Die Marktsituation kann sich in der Zeit der Leasingdauer durch Imageverlust eines Herstellers, politische Beschlüsse, Fahrverbote oder unzählige andere Faktoren ändern und somit den voraussichtlichen Restwert beeinflussen.



Fazit

Ob und welche Art des Autoleasings in Frage kommt, lässt sich nicht pauschal sagen. Das Leasingangebot sollte für jeden Kunden individuell und nach einer sorgfältigen Analyse gestellt werden.



Wenn das Auto am Ende der Laufzeit gegen Zahlung einer Schlussrate übernehmen werden soll, könnte ein klassischer Autokredit eine Lösung sein. Meistens sind Zinssätze und Konditionen für Privatkunden im Endeffekt günstiger. (14.11.2019/ac/a/m)









Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Im Geschäfts Zusammenhang gilt Leasing schon seit langer Zeit als normal. In den letzten 15 Jahren jedoch wurde das Leasen eines Fahrzeugs auch im privaten Bereich immer beliebter. Fakten rund um den Unterschied zwischen Gewerbeleasing und Privatleasing werden zusammengefasst. Zudem wird erläutert, zwischen welchen Leasing-Modellen gewählt werden kann, worauf zu achten ist und für wen es sich lohnt.Unabhängig davon, ob geschäftlich oder privat, funktioniert Leasing an sich gleich: Um das Auto nicht kaufen zu müssen, wird es "gemietet" - meist nach einer Anzahlung. Ohne eine Anzahlung ist Leasing zwar möglich, jedoch fallen die monatlichen Raten deutlich höher aus. Nach der abgesprochenen Vertragslaufzeit, in der Regel 1-5 Jahre, wird das Auto mit den üblichen Gebrauchsspuren wieder an den Leasinggeber zurückgegeben, gekauft, oder weiter geleast.Bis vor kurzem galt das Auto Leasing für Privatkunden als Verlustgeschäft. Nur Unternehmen, Gewerbetreibende oder Freiberufler können die Leasinggebühren als Betriebsausgaben angeben und auf diese Weise ihre Steuerlast mindern. Privatpersonen profitieren dagegen nicht von diesem gewinnbringenden Effekt.